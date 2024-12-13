Почти научная фантастика. Ученые выяснили, могут ли донорские органы иметь память

Трансплантация органов уже стала распространенной операцией во многих странах мира, в том числе и в Украине. И это реальная возможность спасти жизнь человеку. Однако в последнее время появились сообщения от пациентов, что после трансплантации у них произошли странные изменения.

Могут ли донорские органы иметь память и передавать что-то новым владельцам, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на IFL Science.

Пациенты рассказывают о странных вещах

Пациенты после пересадки органов рассказывают, что они, возможно, получили не только новый орган в теле, но и нечто большее. У некоторых начали меняться эмоции, у кого-то вкусы, а у некоторых даже появились воспоминания, которые принадлежали другому человеку.

Появление трансплантации в 1954 году спасли уже множество жизней. Первой врачи попытались пересадить почку, впоследствии в ход пошло все - от легких до печени, от сердца до глаз и даже кожи.

Согласно обзору 2024 года, чаще всего о странных приобретениях после пересадки органов сообщали люди, которым трансплантировали сердце. Пациенты рассказывают, что есть изменения предпочтений относительно всего, от еды до музыки, искусства и даже сексуальной ориентации.

Некоторые из этих изменений действительно отражали предпочтения донора, а другие имели более странное, казалось бы, вызванное смертью отвращение. Например, у одного человека вдруг появился страх воды, а он получил орган от донора, который утонул.

Могут быть изменения во вкусах и предпочтениях

В одном из исследований 2022 года подробно описан случай, как после операции у человека вдруг появилась любовь к куриным наггетсам.

"Она была танцовщицей и хореографом, которая заботилась о своем здоровье. После выхода из больницы у нее возникло неудержимое желание пойти в ближайший ресторан и заказать куриные наггетсы - еду, которую она никогда не ела. Что интересно, не съеденные куриные наггетсы были найдены в куртке молодого человека, которой после свои смерти (убийства) пожертвовал свои органы", - говорится в описании исследования.

Ученые подчеркивают, что это звучит как нечто из научной фантастики. Но, учитывая количество таких случаев, исследователям было интересно изучить, существует ли какой-то скрытый механизм, который мог бы это объяснить. Они начали искать по таким направлениям:

Клеточная память - это идея, что отдельные клетки или сети не нейронных клеток также могут формировать воспоминания. Если да, то может ли введение новых клеток создать новую память, или именно нарушение существующих связей может изменить человека?

- это идея, что отдельные клетки или сети не нейронных клеток также могут формировать воспоминания. Если да, то может ли введение новых клеток создать новую память, или именно нарушение существующих связей может изменить человека? Эпигенетические модификации - тщательно изученный процесс, с помощью которого происходят обратимые изменения, изменяющие экспрессию генов без изменения последовательности ДНК внутри клеточного ядра. Может ли введение нового органа привести к эпигенетическим изменениям, которые изменяют способ экспрессии генов человека после трансплантации?

- тщательно изученный процесс, с помощью которого происходят обратимые изменения, изменяющие экспрессию генов без изменения последовательности ДНК внутри клеточного ядра. Может ли введение нового органа привести к эпигенетическим изменениям, которые изменяют способ экспрессии генов человека после трансплантации? Энергетические взаимодействия - это связано с возможным воздействием электромагнитного поля сердца на организм во время трансплантации нового, возможно, меньшего или большего органа.

- это связано с возможным воздействием электромагнитного поля сердца на организм во время трансплантации нового, возможно, меньшего или большего органа. Маленький мозг сердца - сложная нейронная сеть, которая укоренена в сердце, и недавно было обнаружено, что она играет гораздо большую роль в частоте сердечных сокращений, чем считалось ранее. Может ли он хранить память или общаться с мозгом еще неизвестным способом?

Сердце может передавать данные в мозг?

Исторически связь "сердце-мозг" рассматривали как влияние мозга на сердце, но со временем стало понятно, что это "улица с двусторонним движением". Существует предположение, что сердце может общаться с мозгом с помощью неврологических, биохимических, биофизических и энергетических механизмов. Если это так, то трансплантированное сердце может иметь влияние на мозг?

В настоящее время ученые пока не обнаружили четкого механизма, который мог бы объяснить, как и почему пациенты после трансплантации получают новые воспоминания или изменения личности. Но физические и эмоциональные потери от прохождения такой процедуры могут быть дополнительным фактором.

Еще стоит добавить к этому комбинацию лекарств против отторжения и обезболивания, необходимых для более плавного выздоровления, и есть много переменных, которые могут иметь значение, но это до сих пор остается увлекательным направлением исследования.

"Новые данные свидетельствуют о том, что трансплантация сердца может предусматривать передачу личностных черт и воспоминаний донора реципиенту, что бросает вызов обычным взглядам на память и идентичность. Кроме того, нейронная сеть сердца и двунаправленная связь с мозгом поддерживают концепцию связи сердце-мозг в памяти и личности", - подчеркнули авторы обзора исследований.