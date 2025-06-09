"Почти инвалид": Козловский пожаловался на серьезную травму (фото)

Певец Виталий Козловский рассказал, что во время одного из последних концертов получил серьезную травму. И сейчас ему приходится носить специальный бандаж, чтобы ситуация не ухудшилась.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Козловский рассказал в Stories на своей странице в Instagram.
Так, Козловский рассказал, что недавно он вывихнул коленную чашечку. И теперь он рискует во время выступлений, ведь травма может привести к еще худшим последствиям.
"Теперь я почти инвалид. Выхожу на сцену и каждый раз, будто в последний раз. Потому что колено может надломиться в следующий раз еще больше, но что не сделаешь ради людей и творчества", - отметил певец.
Поэтому сейчас Виталий выступает с бандажом, который "держит" колено, чтобы избежать еще больших проблем.
Впрочем, как заметно на следующих Stories, травма не мешает Козловскому "зажигать" на новых концертах. Сейчас артист активно выступает со старыми хитами и переведенными треками, которые он с недавних пор может исполнять.
Как известно, много лет подряд Козловский не мог петь "Пинаколаду" и другие песни прошлого, ведь сначала должен был выплатить продюсеру Игорю Кондратюку долг. Певец и его бывший "наставник" судились из-за прав, и недавно артисту удалось поставить точку в этой истории.
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