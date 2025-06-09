"Почти инвалид": Козловский пожаловался на серьезную травму (фото)

Что произошло с певцом

Так, Козловский рассказал, что недавно он вывихнул коленную чашечку. И теперь он рискует во время выступлений, ведь травма может привести к еще худшим последствиям.

"Теперь я почти инвалид. Выхожу на сцену и каждый раз, будто в последний раз. Потому что колено может надломиться в следующий раз еще больше, но что не сделаешь ради людей и творчества", - отметил певец.

Поэтому сейчас Виталий выступает с бандажом, который "держит" колено, чтобы избежать еще больших проблем.

Козловский пожаловался на травму (скриншот)

Впрочем, как заметно на следующих Stories, травма не мешает Козловскому "зажигать" на новых концертах. Сейчас артист активно выступает со старыми хитами и переведенными треками, которые он с недавних пор может исполнять.

Как известно, много лет подряд Козловский не мог петь "Пинаколаду" и другие песни прошлого, ведь сначала должен был выплатить продюсеру Игорю Кондратюку долг. Певец и его бывший "наставник" судились из-за прав, и недавно артисту удалось поставить точку в этой истории.