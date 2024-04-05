Почти 10 лет вместе. Популярная украинская певица призналась, что ее отношения с мужем - на грани разрыва

О чем рассказала MamaRika

В одной из публикаций в социальных сетях Анастасия Кочетова, известная как MamaRika, напомнила своим подписчикам, что всегда с ними честна и не хочет ничего скрывать.

Она добавила, что любые отношения в какой-то момент исчерпывают себя, ведь это - взрослая жизнь.

"Наша семья проживает сверхсложные времена, и так как сейчас нас не шатало никогда", - признала певица.

По словам MamaRika, каждый этап жизни - запечатлевается в ее песнях.

"Я бы очень хотела сказать вам, что "Хтось йде" - это трек об опыте, который мы когда-то пережили, и уже все хорошо. К сожалению нет. Все происходит прямо сейчас, в этот момент, в эту секунду. Вся наша боль и все конфликты вылились в эту работу", - подчеркнула артистка.

Во время съемок нового клипа (фото: instagram.com/mamarika_official)

Женщина выразила уверенность, что ее новая песня "отзовется в сердцах многих, потому что такие кризисы проживает множество семей, множество пар".

"Очень тяжело держаться в таких условиях, в которых мы живем. Кто-то страдает молча, кто-то пытается спасти ситуацию. Мы с Сергеем не хотим сдаваться, и стараемся делать все, что в наших силах, чтобы сохранить то, что мы имеем", - призналась Анастасия.

Она добавила, что наиболее сложными для их семьи (как и для многих украинцев) были последние четыре года - начиная от карантина и заканчивая полномасштабным вторжением РФ.

"Семья у меня всегда на первом месте. Эта песня - тяжелая, но правдивая. Такими же тяжелыми были и съемки клипа. Было очень холодно - и на улице, и на сердце. В видео вы увидите настоящие эмоции, бушующие у нас внутри. Мы не хотим ничего скрывать", - рассказала артистка.

Кроме того, она выразила надежду, что все, кто испытывает сейчас такие же трудности, после просмотра клипа получит силы и вдохновение сделать все возможное, чтобы их преодолеть.

"Если вы сейчас проходите через то же самое, надеемся, что после просмотра клипа вы получите силы, чтобы не отпускать своих самых дорогих и за них бороться. Знайте, вы не одни. Это ок быть не ок... Спасибо за поддержку, для нас это очень важно", - подытожила MamaRika.

Откровенная публикация артистки (скриншот: instagram.com/mamarika_official)