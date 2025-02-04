Имеют сильное влияние на кожу. 8 продуктов, которые омолаживают лицо

Дерматолог Анна Чакон рассказала, что плохой выбор питания приводит к ряду кожных проблем, таких как акне, сухость кожи и преждевременное старение. Диета, состоящая из продуктов, богатых питательными веществами, может замедлить внешние признаки старения.

В общем, диета с высоким содержанием антиоксидантов, полезных жиров и гидратации является лучшей для здорового старения, а также ограничение алкоголя, достаточный сон и сохранение активности.

Арбуз

Пейте много воды и ешьте продукты с высоким содержанием воды. Морщины и пигментные пятна, которые являются естественными признаками старения, воздействия солнца и генетики, не могут быть изменены увлажнением.

Но чем больше вы увлажнены, тем более рыхлой может быть кожа, а это означает, что тонкие морщины могут быть менее заметными.

Увлажнение играет огромную роль во внешнем виде кожи, способствуя эластичности, выработке коллагена, кровообращению и регенерации новых клеток кожи.

Арбуз на 92% состоит из воды. Кроме суперувлажнения, он является хорошим источником антиоксидантов, которые борются со свободными радикалами и замедляют внешние признаки старения.

Коричневый рис

Чтобы уменьшить внешние признаки старения, дерматолог доктор Гита Ядав говорит, что важно получать достаточное количество витамина B3 или ниацинамида. Он является очень популярным ингредиентом для ухода за кожей благодаря его способности повышать уровень гидратации, бороться с гиперпигментацией и мягко способствовать клеточному обмену.

Одним из продуктов, которые являются хорошим источником витамина B3, является коричневый рис. В дополнение к витамину В3, коричневый рис также содержит селен, который помогает защитить кожу от ультрафиолетовых лучей и воспалений. Селен также способствует росту клеток, что помогает сохранить молодость кожи.

Цитрусовые

Цитрусовые, такие как апельсины, грейпфруты, лимоны и лаймы, являются хорошими источниками витамина С, который помогает поддерживать иммунную систему. Витамин С также способствует выработке коллагена, который помогает уменьшить видимые морщины и улучшает приток крови к коже, сохраняя ее гладкостью и молодостью.

Он также помогает защитить кожу от свободных радикалов, вызванных такими факторами окружающей среды, как ультрафиолет и загрязнения.

Свободные радикалы повреждают кожу, вызывая ухудшение коллагена, что ускоряет процесс старения.

Семга

Белок играет важную роль в метаболизме коллагена, который поддерживает кожу упругой. Одним из видов белка, является жирная рыба, такая как лосось, тунец, анчоусы и сардины.

Кроме того, что жирная рыба является хорошим источником белка, она также содержит витамин Е, который помогает уменьшить свободные радикалы и воспаление.

Красный виноград

Одним из популярных ингредиентов, которые вы могли заметить в продуктах для ухода за кожей против старения, является ресвератрол. Он содержится не только в средствах по уходу за кожей, но и в определенной пище.

Защита кожи от окислительного повреждения может замедлить признаки старения. Ресвератрол - это природный антиоксидант, который содержится в растениях. При потреблении он может защитить организм от многих вредных внешних факторов, таких как УФ-лучи, рак и воспаление.

Одним из лучших источников ресвератрола является красный виноград, в частности его кожура.

Говядина

Коллаген является ключевым питательным веществом для замедления внешних признаков старения. Потребление пищи с достаточным количеством коллагена может улучшить гидратацию, эластичность и структуру кожи.

Одним из замечательных источников коллагена является говядина. Подобным образом, костный бульон содержит белок, витамин В и С, которые являются важными питательными веществами для замедления внешних признаков старения.

Семена подсолнечника

Семена подсолнечника являются мощным источником многих питательных веществ, которые необходимы для замедления внешних признаков старения, в частности белка и селена.

В них также много витамина Е - еще одного питательного вещества, которое поддерживает здоровье кожи. Витамин Е является ключевым антиоксидантом для кожи, способствует эластичности и защищает от окислительного повреждения.

Авокадо

Регулярное употребление авокадо помогает повысить эластичность и упругость кожи.

Существует много способов поддержать кожу и уменьшить внешние признаки старения из-за того, что вы едите. Не забывайте сочетать эти продукты с большим стаканом воды.