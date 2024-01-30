Цена брака. Сколько стоит пожениться в Киеве и за что нужно платить

Свадьба – важное и радостное событие в жизни каждого человека. Супруги надеются как можно быстрее решить проблему регистрации брака и посвятить себя совместной семейной жизни.

РБК-Украина рассказывает, какая ориентировочная стоимость регистрации брака в Киеве и какие дополнительные расходы также стоит учесть.

Как подать заявку на брак и сколько стоит церемония

Чтобы зарегистрировать брак, нужно подать соответствующее заявление в один из 12 отделов государственной регистрации актов гражданского состояния (ДРАЦС) Киева или онлайн через портал "Дия". Сумма, которую нужно уплатить за подачу заявления, составляет от 0,85 до 1649,85 грн.

Цена других услуг зависит от многих факторов. К примеру:

Стандартная регистрация брака специалистом отдела ЗАГС в будние дни будет стоить 2505 грн , а в праздничные, выходные и нерабочее время – 3730 грн;

, а в праздничные, выходные и нерабочее время – Предварительное бронирование даты и времени проведения государственной регистрации брака обойдется в 600 грн;

Торжественная церемония регистрации брака с участием квалифицированного церемониймейстера обойдется в 1200 грн.

Также популярен среди молодоженов Киева сервис “Готово”. Там могут зарегистрировать брак за сутки. Стоимость регистрации брака зависит от выбранной локации, срочности, количества гостей и вида церемонии и варьируется от 10 до 25 тысяч грн.

Читайте также : Онлайн-женитьба в "Дии". Как подать заявление на регистрацию брака

Фото: В Киеве можно зарегистрировать брак за сутки (facebook.com/gotovo.ua)

Отметим, регистрация брака может быть проведена как по стандартным тарифам, так и по повышенным – в зависимости от выбранных условий и обстоятельств. Пары, которые планируют женитьбу, могут получить более подробную информацию от представителей ЗАГСов относительно стоимости и доступных опций для проведения наиболее комфортного и памятного дня.

Сколько стоят дополнительные услуги на свадьбе

Дополнительные услуги оплачиваются отдельно. Их список зависит от пожеланий жениха и невесты, они не обязательны. К примеру:

подготовка зала к церемонии – от 100 грн;

полный обряд церемонии бракосочетания (включает: торжественную речь церемониймейстера, с такими атрибутами как полотенце, каравай и тд.) – не менее 300 грн;

музыкальное сопровождение обряда – не менее 100 грн ;

; "живая" музыка – от 300 грн;

мини-банкет после церемонии бракосочетания – от 500 грн;

запуск голубей после церемонии бракосочетания – от 200 грн;

выездная церемония бракосочетания, которая может проходить как на природе, так и в банкетном зале – от 1000 грн;

фотограф и видеограф – от 3 до 18 тысяч грн.

В целом,церемония бракосочетания в будний день с заказом дополнительных услуг может в среднем стоить от 11 454 до 43 тысяч грн.