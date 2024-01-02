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Фото удара по жилому дому ошеломило украинцев: "Так должна выглядеть Москва"

Киев, Вторник 02 января 2024 11:25
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Фото удара по жилому дому ошеломило украинцев: "Так должна выглядеть Москва" Удар по жилой многоэтажке (фото: социальные сети)
Автор: Юлия Гаюк

Утром 2 января РФ выпустила по Украине несколько десятков ракет разных видов. Силы ПВО сбили более 60 ракет Х-101/Х555Х-55 и десяток "Кинжалов". Однако в Киеве и Харькове есть попадание и падение обломков. Одно из фото последствий ошеломило украинцев больше всего.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на социальные сети.

Фото удара по многоэтажке

Очевидцы зафиксировали момент удара по многоэтажке в Киеве. Сообщается, что это Соломенский район, однако подтверждений не было.

На фото жилой дом окутан дымом, а яркий огонь вырывается из окон квартир. Видно также, что на место удара прибыли спасательные службы и эвакуируют местных жителей.

Фото удара по жилому дому ошеломило украинцев: &quot;Так должна выглядеть Москва&quot;

Удар по жилой многоэтажке (фото: социальные сети)

Что думают украинцы о фото

В комментариях на разных платформах люди не сдерживают своих эмоций:

  • "Так повинна виглядати Москва".
  • "Я молюся за Україну зараз. Ніщо інше Росію не зупинить".
  • "Раша повинна бути стертою".
  • "Як же я їх ненавиджу!"
  • "The New York Times, чи будуть ваші російські журналісти писати про це?"

Массированная атака на Киев

Утром 2 января 16 стратегических бомбардировщиков Ту-95 ТС запустили десятки ракет. В дополнение к крылатым ракетам россияне запустили аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал".

В столице зафиксировано падение обломков в Печерском, Оболонском, Голосеевском районах и Святошинском районе.

В настоящее время есть перебои со светом и водой. Также попадание в Подольском районе в объект гражданской инфраструктуры. Там повреждена газовая труба.

Кроме Киева есть несколько прилетов в центре Харькова, в районах жилой застройки. Там вспыхнул пожар. Есть пострадавшие.

Ранее мы сообщали о том, что обломки ракеты разбили квартиру нардепки Киры Рудык.

Читайте также, как помочь ребенку бороться со страхом обстрелов.

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Киев ракетна атака Соломенский район