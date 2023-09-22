Больше никаких загадок. Стало известно, каким будет новый Xbox Series X

Microsoft планирует обновить свою консоль Xbox Series X в 2024 году с помощью совершенно нового дизайна и функций. Необъявленное обновление консоли было случайно обнаружено в документах FTC против Microsoft.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Verge .

На слайде презентации видно, что новая консоль станет самой мощной в истории Xbox и не будет привода для дисков.

На фото показано, что корпус консоли имеет цилиндрическую форму, на передней панели которой расположен порт USB-C с возможностью подзарядки.

Объем встроенного накопителя составит 2 ТВ, а также поддержка технологий Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6E.

Благодаря процессору, выполненному по 6-нм техпроцессу, должно уменьшиться на 15% энергопотребление. А в режиме ожидания новая консоль должна потреблять на 20% меньше, чем актуальная Xbox Series S.

И это все по цене 499 долларов (около 18 500 грн), как сейчас оценивается Xbox Series X.

Дизайн цифровой версии консоли Xbox Series X (скриншот: twitter/Wario64)

Значительные обновления ожидают геймпад, который имеет кодовое название Sebille. Это устройство будет оборудовано акселерометром и гироскопом, а также будет иметь возможность прямого подключения к облачному сервису.

Кроме того, Microsoft описала несколько технологий для улучшения ощущений геймеров, включая precision haptic feedback (точную тактильную обратную связь) и VCA haptics double as speakers (возможность использования тактильных двигателей в качестве динамиков).

Кнопки геймпада должны быть менее шумными, а сам контроллер - крепче.

Характеристики нового контроллера Xbox (скриншот: twitter/Wario64)

Самое интересное - это дорожная карта выпуска этих продуктов. Первым выйдет геймпад перед летом 2024 года.

В конце августа или начале сентября ожидается преемник Xbox Series S за 299 долларов (11 000 грн) с накопителем на 1 ТВ (сейчас очень ограниченный в современных условиях показатель 512 ГБ) под кодовым именем Ellewood.

Дорожная карта Microsoft по обновлению консолей Xbox Series XS (скриншот: twitter/Wario64)

Утечка в целом подтверждает предыдущие слова о том, что Microsoft планирует полностью цифровую Xbox Series X и более устройств Xbox на 2025 год.