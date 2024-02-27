Должен был уйти, но не мог оставить побратимов: история воина ВСУ, которого россияне расстреляли в Авдеевке

Николай Савосик был родом из Ровенской области. Парень был сиротой и его воспитывал дядя - Руслан Савосик. Николай пошел на войну в первые дни полномасштабного вторжения добровольцем, был пулеметчиком. Дяде иногда присылал видео и фото. Последним местом его дислокации была именно Авдеевка.

Когда стало понятно, что ВСУ вынуждены отходить от Авдеевки, выяснилось, что на "Зените" осталось шесть военных. Пять из них были ранены, только один был невредим. Впоследствии выяснилось, что эвакуировать раненых нет возможности, поэтому Николай принял решение остаться с ними на "Зените".

"Своих детей Николай не успел вырасти. Николай сирота, приветы с фронта присылал своему дяде, Руслан Савосик. Именно он и почувствовал, что с Николаем беда, в эти страшные дни в Авдеевке. Но все же надеялся, что обойдется, племянник вернется. Может, так бы и получилось, но Николай был чрезвычайно человечным человеком, он не смог бросить 5 раненых побратимов в окружении", - пишет Лора Гайворонская.

Николай Савосик (фото: facebook.com/design.polygraf)

Николай до последнего оказывал медицинскую помощь своим побратимам и отстреливался, пока не кончились патроны. Тогда раненые приняли сверхтяжелое решение - сдаться в плен. Но изверги их расстреляли, всех шестерых.

"Все, что мы можем сделать для Героя - помнить. Я очень прошу всех своих друзей, а особенно художников, есть такие, кто знает Руслана Савосика лично, распространение упоминания о скромном, хорошем парне, украинце с пылким сердцем и очень доброй душой "Пусть как можно больше украинцев увидит Героя, и с благодарностью подумают о нем, если веруя, то помолятся за его светлую душу", - добавила Гайворонская.