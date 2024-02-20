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На фронте погиб ученый и сотрудник заповедника "Хортица" Максим Штатский

Запорожье, Вторник 20 февраля 2024 18:33
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На фронте погиб ученый и сотрудник заповедника "Хортица" Максим Штатский Максим Штатский погиб на фронте (фото: Facebook/Дария Штатская)
Автор: Василина Копытко

На фронте погиб запорожский ученый, сотрудник Национального заповедника "Хортица" 35-летний Максим Штатский. У воина осталась жена и малолетняя дочь.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию супруги воина Дарии Штатской в Facebook.

Что известно о погибшем Герое

"Подробностей нет и пока не будет… 12.02.2024 года ты ушел от нас. У меня нет слов, просто в один момент наша семья стала очень маленькая, вместо сердца - пустота, а душа с тобой. Ты всегда благодарил меня, теперь скажу я - "спасибо за то, что ты был!" Безгранично". Не забывайте, какой ценой нам дается каждое мирное утро, каждая чашка кофе, каждый спокойный миг", - написала Дарья.

На странице Национального заповедника "Хортица" сотрудники выразили свои соболезнования семье Штатских.

"В нашем коллективе и в наших сердцах еще одна огромная дыра. Безграничное уважение Герою на щите. Соболезнование семье и близким", - говорится в сообщении.

Известно, что Максим с позывным историком служил в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины.

На фронте погиб ученый и сотрудник заповедника &quot;Хортица&quot; Максим ШтатскийНа фронте погиб ученый и сотрудник заповедника &quot;Хортица&quot; Максим ШтатскийНа фронте погиб ученый и сотрудник заповедника &quot;Хортица&quot; Максим ШтатскийМаксим с дочерью и женой (фото: Facebook/Дария Штатская)

Максим Штатский окончил исторический факультет Запорожского национального университета в 2010 году. Работал научным сотрудником Национального заповедника "Хортица". Исследовал историю немцев-менонитов - представителей средневекового христианского протестантского движения.

В 2019 году на Верхней Хортике под его руководством экспедиция обнаружила около 300 фрагментов надгробий уничтоженного кладбища менонитов. Затем эти артефакты отреставрировали и открыли Мемориал Хортицких менонитов.

В 2021 году ученый обнаружил остатки центральной тумбы памятника первым менонитам, проживавшим на запорожских землях.

На фронте погиб ученый и сотрудник заповедника &quot;Хортица&quot; Максим ШтатскийНа фронте погиб ученый и сотрудник заповедника &quot;Хортица&quot; Максим ШтатскийНа фронте погиб ученый и сотрудник заповедника &quot;Хортица&quot; Максим ШтатскийМаксим Штатский исследовал историю менонитов (фото: zprz.city)

Семья погибшего воина просит о помощи. Отправить средства можно на эти реквизиты:

5375411408655855 Монобанк

5168752007913042 ПриватБанк

На фронте погиб ученый и сотрудник заповедника &quot;Хортица&quot; Максим ШтатскийНа фронте погиб ученый и сотрудник заповедника &quot;Хортица&quot; Максим ШтатскийНа фронте погиб ученый и сотрудник заповедника &quot;Хортица&quot; Максим ШтатскийСемья Максима просит о помощи (фото: Facebook/Дария Штатская)

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