МАУ знову в центрі скандалу: сім'ю з дитиною висадили з літака прямо під час посадки

Авіакомпанія МАУ знову опинилася в центрі скандалу. Сім'ю Миколи Скавронського просто викинули з літака прямо під час посадки, а потім залишили на гейта без допомоги. Про це повідомив постраждалий пасажир на своїй сторінці в Facebook.

Як розповів Микола Скавронський, його разом з дружиною і дитиною не пустили в літак на рейс Мюнхен-Київ. При цьому у всій сім'ї були квитки.

"Так, мене, мою дружину і дитину тупо не пустили в літак 19-го липня на рейс МАУ Мюнхен-Київ і єдиним поясненням цьому була фраза співробітниці на гейті: "Прилетів літак меншого розміру, ніж планувалося, тому вам не вистачило місця. Fly UIA, як таке взагалі можливо? Це у вас клієнтоорієноване ведення бізнесу? Ми придбали квитки Київ-Мюнхен-Київ задовго до польоту, політ у Мюнхен пройшов без ексцесів. На зворотний рейс Мюнхен-Київ була зроблена онлайн реєстрація (чекін) за 48 годин до рейсу, як тільки відкрилася така можливість і з усіх реєстрацій на цей рейс – ми були 5,6 і 7 реєстрацією, тобто, ми, фактично, були одними з перших!" – написав обурений пасажир.

Українців у Мюнхені просто не пустили на рейс і залишили без допомоги (facebook.com/nikolay.skavronsky)

До гейту сім'я Скавронських прибула вчасно і в черзі на посадку вони були в самому початку. Проте співробітниця, яка здійснювала бординг, просто відвела їх в сторону і попросила почекати роздруківку інших посадочних квитків у зв'язку зі зміною місць. Протягом деякого часу вони спостерігали, як у літак пропускають інших пасажирів, у тому числі і тих, кому змінювали місця. На всі питання співробітники компанії відповідали, що турбуватися немає про що.

Однак навіть після того, як пропустили в літак пасажирів, що запізнилися, сім'я Скавронських не змогла піднятися на борт і їм просто сказали, що не вистачило місць.

"Чому після проходу в літак пасажирів, що запізнилися, нас, фактично, "послали в нікуди", сказавши: "Вам не вистачило місця" і не запропонували нічого натомість? Взагалі нічого! Ніякої допомоги. Нас з дитиною залишили в повному подиві стояти біля порожнього гейта, в практично порожньому блоці гейтів "В", Терміналу-1, який де-юре перебуває вже навіть не в Німеччині. Ми витратили дві години тільки на те, щоб вийти назад "в Німеччину" і знайти офіс МАУ. Ніхто в аеропорту Мюнхена не міг нам підказати його розташування, і ніхто не міг повірити в нашу історію", - написав Микола Скавронский.

Завдяки підтримці та інформування знайомих, постраждала родина з'ясувала, що їм потрібно звернутися до співробітників Easyjet і вимагати посадочні талони на інший рейс. Їм їх видали, але на інший рейс, через 7 годин, причому без посадочного місця та гарантії полетіти. Також їм повністю довелося знову проходити реєстрацію. Співробітниця Люфтганзи, якій Скавронський розповів свою неймовірну історію, пожаліла їх і виділила їм конкретні місця до початку бордингу.

У свою чергу українська авіакомпанія послалася на технічний збій в програмі і пообіцяла залагодити конфлікт з пасажиром.

Скріншоти (facebook.com/flyuia.ua)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Дніпрі через компанію МАУ пасажири застрягли на 20 годин в аеропорту.

А також ми писали про те, що МАУ оскандалилася через переможця Х-Фактора.