ru
ua

МАУ знову оскандалилася: українську зірку зняли з літака


МАУ знову здивувала пасажирів своїм сервісом

Міжнародні авіалінії України (МАУ) потрапили в скандал через пасажирку літака, відомого харківського діджея (DJ Aurika) Анну Денчук. Харків'янку зсадили з літака через те, що в аеропорту не було сучасного терміналу, щоб оплатити другу одиницю ручної поклажі. Про це дівчина розповіла на своїй Facebook-сторінці.

Анна пише, що повинна була летіти ранковим рейсом Рига-Київ-Харків. Вона вчасно прийшла на посадку, заздалегідь онлайн зробила check-in. Але коли прийшла на стійку реєстрації з рюкзаком і маленькою валізою, виявилося, що за другу одиницю поклажі потрібно доплатити 15 євро.

"Не проблема їх заплатити, проблема в тому що каса знаходитися в самому початку аеропорту, це треба знову пройти паспортний контроль на вихід в місто, туди бігти близько 15 хвилин, а назад ще більше часу!" - обурюється Анна.

Коли ж дівчина запропонувала заплатити Apple Pay, виявилося, що у компанії немає такого терміналу.

"І мене через це зсадили з літака. Моєму обуренню просто не було меж", - пише DJ Aurika.

МАУ потрапила в гучний скандал через музиканта (скрін: facebook.com/anna.denchyk)

Користувачі мережі активно коментують ситуацію, підтримуючи постраждалу дівчину.

  • Це просто дно, останній раз на 5 годин затримали рейс.
  • Ну... мамусю, це с..ка МАУ..ЛЯ.
  • А що ви хотіли за ці гроші? Рюкзачок у валізу і бігти нікуди не треба...

МАУ потрапила в гучний скандал через музиканта (скрін: facebook.com/anna.denchyk)

Раніше повідомлялося, що компанія МАУ обдурила двох пасажирів на велику грошову суму.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Борисполі "забули" 30 пасажирів - літак полетів без них.

До речі, нещодавно Міжнародні авіалінії оскандалилися через відомого музиканта.

Рада відмовилася розглядати закон Зеленського про незаконне збагачення Кабмін схвалив стратегію управління держборгом до 2022 року
Читати всі новини