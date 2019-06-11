МАУ знову оскандалилася: українську зірку зняли з літака

Міжнародні авіалінії України (МАУ) потрапили в скандал через пасажирку літака, відомого харківського діджея (DJ Aurika) Анну Денчук. Харків'янку зсадили з літака через те, що в аеропорту не було сучасного терміналу, щоб оплатити другу одиницю ручної поклажі. Про це дівчина розповіла на своїй Facebook-сторінці.

Анна пише, що повинна була летіти ранковим рейсом Рига-Київ-Харків. Вона вчасно прийшла на посадку, заздалегідь онлайн зробила check-in. Але коли прийшла на стійку реєстрації з рюкзаком і маленькою валізою, виявилося, що за другу одиницю поклажі потрібно доплатити 15 євро.

"Не проблема їх заплатити, проблема в тому що каса знаходитися в самому початку аеропорту, це треба знову пройти паспортний контроль на вихід в місто, туди бігти близько 15 хвилин, а назад ще більше часу!" - обурюється Анна.

Коли ж дівчина запропонувала заплатити Apple Pay, виявилося, що у компанії немає такого терміналу.

"І мене через це зсадили з літака. Моєму обуренню просто не було меж", - пише DJ Aurika.

МАУ потрапила в гучний скандал через музиканта (скрін: facebook.com/anna.denchyk)

Користувачі мережі активно коментують ситуацію, підтримуючи постраждалу дівчину.

Це просто дно, останній раз на 5 годин затримали рейс.

Ну... мамусю, це с..ка МАУ..ЛЯ.

А що ви хотіли за ці гроші? Рюкзачок у валізу і бігти нікуди не треба...

МАУ потрапила в гучний скандал через музиканта (скрін: facebook.com/anna.denchyk)

Раніше повідомлялося, що компанія МАУ обдурила двох пасажирів на велику грошову суму.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Борисполі "забули" 30 пасажирів - літак полетів без них.

До речі, нещодавно Міжнародні авіалінії оскандалилися через відомого музиканта.