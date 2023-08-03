Мать отвлеклась на минутку. Под Киевом годовалый малыш выпил растворитель от краски

Детали трагедии под Киевом

1,5-летний мальчик находился во дворе вместе с матерью. Когда женщина отвлеклась, ребенок нашел бутылку с растворителем для краски и сделал несколько глотков.

Малыша госпитализировали в Белую Церковь в тяжелом состоянии. Медики сделали все возможное для спасения ребенка, но мальчик умер в отделении реанимации всего через несколько часов.

Глава Киевской области обратился к родителям и призвал их тщательнее смотреть за детьми

"Не оставляйте их без присмотра взрослых. Берегите самое ценное", - призвал Андрей Небитов.

Помните, что чаще всего несчастные случаи происходят с детьми, оставленными без присмотра. Они начинают активно исследовать окружающий мир без взрослых.