Как обезопасить себя на водоемах: спасатели назвали главные правила
Фото: спасатели напомнили украинцам правила купания на водоемах (Виталий Носач, РБК-Украина)
С начала года сотни украинцев погибли на водоемах. Чтобы обезопасить себя, необходимо придерживаться ряда правил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
Спасатели сформировали список требований безопасности:
- купайтесь в местах, где есть спасательные посты;
- не стоит купаться возле крутых берегов, в местах с сильным течением и там, где велись боевые действия;
- не купайтесь в одиночку и не заплывайте за ограничительные знаки;
- купайтесь в солнечную, теплую и безветренную погоду;
- купание детей - под наблюдением взрослых. Детям, которые не умеют плавать, нельзя заходить в воду выше пояса;
- алкоголь и безопасность на воде несовместимы. Не стоит купаться сразу после приема пищи.
В ГСЧС напомнили, что с начала 2023 года на воде погибли 596 людей, среди которых 52 ребенка. Основная причина трагических инцидентов - игнорирование правил безопасности.
Напомним, ранее РБК-Украина напоминало, в каких областях Украины можно отдохнуть на пляжах и где к воде лучше даже не приближаться.
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