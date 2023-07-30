Как обезопасить себя на водоемах: спасатели назвали главные правила

С начала года сотни украинцев погибли на водоемах. Чтобы обезопасить себя, необходимо придерживаться ряда правил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram .

Спасатели сформировали список требований безопасности:

купайтесь в местах, где есть спасательные посты;

не стоит купаться возле крутых берегов, в местах с сильным течением и там, где велись боевые действия;

не купайтесь в одиночку и не заплывайте за ограничительные знаки;

купайтесь в солнечную, теплую и безветренную погоду;

купание детей - под наблюдением взрослых. Детям, которые не умеют плавать, нельзя заходить в воду выше пояса;

алкоголь и безопасность на воде несовместимы. Не стоит купаться сразу после приема пищи.

В ГСЧС напомнили, что с начала 2023 года на воде погибли 596 людей, среди которых 52 ребенка. Основная причина трагических инцидентов - игнорирование правил безопасности.

Напомним, ранее РБК-Украина напоминало, в каких областях Украины можно отдохнуть на пляжах и где к воде лучше даже не приближаться.