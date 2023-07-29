Украинцам рассказали, как оформить помощь при рождении ребенка

Оформить помощь при рождении ребенка может один из родителей или опекунов, с которым постоянно проживает малыш.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минсоцполитики .

Оформление помощи возможно в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка.

Оформить помощь можно онлайн. Для этого:

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете электронных услуг Министерства социальной политики. Заполните онлайн-форму на получение услуги и наложите электронную подпись. Заполненное заявление автоматически отправляется в органы социальной защиты. Не позднее, чем на следующий день после получения заявления органом социальной защиты вам назначат помощь (в случае правильно заполненной формы).

Также вы можете воспользоваться комплексной услугой "Малятко" на портале "Дія".

Для оформления помощи офлайн нужно:

В орган социальной защиты или Центра предоставления административных услуг (ЦНАП) по месту жительства следует подать следующие документы:

заявление одного из родителей,

свидетельство о рождении ребенка,

лицевой банковский счет для социальных выплат,

опекунам - решение суда об установлении опеки,

документы, удостоверяющие рождение ребенка (в случае рождения ребенка за пределами Украины).

Обратите внимание, что срок рассмотрения документов, представленных в бумажной форме, составляет 10 дней.

Отметим, что сейчас размер помощи при рождении ребенка составляет 41 280 гривен. Единоразово помощь выплачивается в сумме 10 320 гривен, остальная сумма выплачивается в течение следующих 36 месяцев равными частями по 860 гривен в месяц.

Как получить "Пакунок малюка"

Отметим, что при рождении ребенка каждая семья имеет право не только на получение пособия, но и единоразовой помощи - "Пакунку малюка" в натуральной или денежной форме.

В натуральной форме

Единоразовая натуральная помощь "Пакунок малюка" выдается учреждением здравоохранения при рождении ребенка. В случае отсутствия такой помощи в учреждении здравоохранения, рождения ребенка за пределами Украины или на временно оккупированной территории, рождение ребенка вне учреждения здравоохранения - помощь выдается соответствующим структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения по месту жительства или пребывания получателя.

В случае неполучения "Пакунку малюка" в учреждении здравоохранения, заявление на его получение следует подать не позднее чем через 30 календарных дней со дня рождения ребенка, а в случае рождения ребенка вне учреждения здравоохранения - в течение года со дня рождения ребенка.

К заявлению необходимо добавить копии (фотокопии) следующих документов:

свидетельства о рождении ребенка. В случае рождения ребенка за границей и отсутствия свидетельства, выданного органами государственной регистрации актов гражданского состояния Украины - копии выданного компетентным органом страны пребывания и легализованного в установленном порядке документа о рождении ребенка, если иное не предусмотрено международными договорами Украины, с переводом на украинский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика удостоверяется нотариально.

документа, подтверждающего факт рождения ребенка вне учреждений здравоохранения, выданного учреждением здравоохранения, который проводил осмотр матери и ребенка или медицинская консультативная комиссия, если учреждение здравоохранения не проводило осмотр матери и ребенка в соответствии с законодательством.

Получение денежной компенсации

Денежная компенсация назначается, если обращение за ней поступило не позднее 12 месяцев со дня рождения ребенка. Получатель может обратиться за денежной компенсацией:

путем отправки заявления и документов по почте в соответствующее структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения,

при оказании ему комплексной услуги "єМалятко".

К заявлению следует добавить копию свидетельства рождения ребенка. В случае рождения ребенка за границей и отсутствия свидетельства о рождении, выданного органом государственной регистрации актов гражданского состояния Украины, - копия свидетельства о рождении ребенка, выданного компетентным органом иностранного государства и легализованного в установленном порядке, если иное не предусмотрено законом или международными договорами Украины вместе с переводом на украинский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика удостоверяется нотариально.

Для назначения денежной компенсации во время оказания услуги "єМалятко" получатель предоставляет необходимые для получения такой компенсации сведения с указанием желания получить денежную компенсацию, сообщает об отказе матери/отца, других родственников, усыновителей, опекунов, приемных родителей, родителей-воспитателей, патронатных воспитателей ребенка от получения одноразовой натуральной помощи и "Пакунка малюка".

Полезные онлайн-услуги

РБК-Украина сообщало, что родители могут оформить свидетельство о рождении ребенка на портале "Дія".

К тому же, украинцы могут получить справку о месте проживания ребенка до 14 лет онлайн - также на портале или в приложении "Дію".

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