Матча чай становится все более популярным в Украине. Что нужно знать о напитке и безопасен ли он

В Украине все больше набирает популярности японский матча чай. Его предлагают почти в каждом кафе столицы и больших городов. Что же нужно знать об этом напитке, полезен ли он и какие могут быть от него побочные эффекты?
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию диетолога Олега Швеца в Facebook.
Матча производится путем измельчения целых чайных листьев и выглядит как зеленый порошок. Этот чай происходит из Японии, где он является традиционным напитком.
В производстве матча используется то же растение Camellia Sinensis, из которого получают белый, зеленый, черный чай и улун. Однако в случае матча, растения культивируют преимущественно вне воздействия прямых солнечных лучей.
"Выращивание в тени обеспечивает баланс вкуса между катехинами, придающими матча горечи и терпкости, и сладкой аминокислотой L-теанин. Также позволяет этим полезным элементам концентрироваться в листьях. И поскольку употребляется весь лист, а не просто отвар, как и многие другие чаи, он гораздо крепче", - объясняет диетолог.
Чай матча имеет специфический землистый вкус и хорошо сочетается с разными видами молока.
"Список свойств зеленого чая длинный, но исследований, касающихся матча, немного. Вместе с тем, многие из активных питательных веществ в матче, таких как полифенолы, кофеин и аминокислоты, имеют подтвержденную пользу для здоровья", - говорит Швец.
Он называет пять главных преимуществ матча чая.
Этот чай содержит множество микронутриентов, в частности растительное соединение эпигалокатехин-3-галлат (EGCG). Согласно исследованиям того, как влияет EGCG на здоровье сердечно-сосудистой системы и обмен веществ, это соединение проявляет широкий спектр терапевтических свойств, включая противовоспалительное и антиоксидантное, уменьшает риск атеросклероза, гипертрофии сердца, инфаркта миокарда и диабета.
"Употребление чая матча помогает поддерживать здоровое функционирование сердечно-сосудистой системы, предотвращая образование атеросклеротических бляшек, гипертрофию сердечной ткани, а также другие состояния, такие как сердечные приступы", - говорит врач.
Зеленые чаи содержат в целом много веществ, которые действуют как антиоксиданты, в частности катехины и флавоноиды.
"Они уменьшают воспаление, обладают антимикробным действием и предотвращают кариес. У матча их концентрация намного больше, чем в обычном зеленом чае", - объясняет диетолог.
Исследование Cancer Causes & Control, охватывавшее более 1400 человек, показало, что употребление этого зеленого чая связано с меньшим риском рака желудка.
"Сейчас изучается, улучшают ли эффективность химиотерапевтических препаратов катехины и галловая кислота, содержащиеся в матче чаи", - добавляет врач.
Употребление чая матча увеличивает расход энергии, уменьшает липогенез и поглощение жира, воздействуя на массу тела. В одном клиническом исследовании в течение четырех месяцев наблюдали 76 человек с избыточным весом. Результаты показали, что ежедневное употребление зеленого чая способствует снижению веса.
"Исследование Food Research International выявило, что компоненты зеленого чая матча способствуют восстановлению кожи, заживлению ран, а также лечению определенных эпителиальных заболеваний, таких как афтозные язвы, псориаз, розацеа и актинический кератоз. Его можно использовать для ухода за кожей, нанося как маску", - говорит Швец.
Матча в первую очередь употребляется как чай, когда к порошку добавляется вода и сбивается специальным бамбуковым венчиком. На 2 г порошка требуется 60 мл воды. Вкус во многом зависит от температуры воды. Рекомендуется использовать теплую воду не выше 80 градусов.
Порошок матча добавляют в мороженое, блины, лапшу и многие другие блюда. Для получения уникального вкуса матча чай можно добавлять в йогурт или овсяную кашу.
"Матча предлагает все преимущества для здоровья зеленого чая, однако в еще большей концентрации, поскольку употребляется целый лист", - говорит Швец.
Некоторые чаи содержат значительное количество свинца, пестицидов и даже влияют на другие лекарства. Конкретно по поводу матча чая таких исследований не проводилось.
"Лучше всего покупать его в авторитетных компаниях с высококачественными стандартами продукции. Произведенный за пределами Японии, по сути своей уже не будет матча", - говорит диетолог.
Матча содержит кофеин от 19 до 44 мг, в зависимости от качества чая. Чрезмерное употребление кофеина, более 400 мг в день, могут включать: бессонницу, дрожь, тревожность, учащенное сердцебиение, расстройство желудка, тошноту, головную боль.
"Поэтому этот чай следует употреблять умеренно и не пить на ночь", - предостерегает врач.
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