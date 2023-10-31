Матча чай становится все более популярным в Украине. Что нужно знать о напитке и безопасен ли он

Что нужно знать о матча чае

Матча производится путем измельчения целых чайных листьев и выглядит как зеленый порошок. Этот чай происходит из Японии, где он является традиционным напитком.

В производстве матча используется то же растение Camellia Sinensis, из которого получают белый, зеленый, черный чай и улун. Однако в случае матча, растения культивируют преимущественно вне воздействия прямых солнечных лучей.

"Выращивание в тени обеспечивает баланс вкуса между катехинами, придающими матча горечи и терпкости, и сладкой аминокислотой L-теанин. Также позволяет этим полезным элементам концентрироваться в листьях. И поскольку употребляется весь лист, а не просто отвар, как и многие другие чаи, он гораздо крепче", - объясняет диетолог.

Чай матча имеет специфический землистый вкус и хорошо сочетается с разными видами молока.

"Список свойств зеленого чая длинный, но исследований, касающихся матча, немного. Вместе с тем, многие из активных питательных веществ в матче, таких как полифенолы, кофеин и аминокислоты, имеют подтвержденную пользу для здоровья", - говорит Швец.

Он называет пять главных преимуществ матча чая.

Матча улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы

Этот чай содержит множество микронутриентов, в частности растительное соединение эпигалокатехин-3-галлат (EGCG). Согласно исследованиям того, как влияет EGCG на здоровье сердечно-сосудистой системы и обмен веществ, это соединение проявляет широкий спектр терапевтических свойств, включая противовоспалительное и антиоксидантное, уменьшает риск атеросклероза, гипертрофии сердца, инфаркта миокарда и диабета.

"Употребление чая матча помогает поддерживать здоровое функционирование сердечно-сосудистой системы, предотвращая образование атеросклеротических бляшек, гипертрофию сердечной ткани, а также другие состояния, такие как сердечные приступы", - говорит врач.

Обогащает организм антиоксидантами

Зеленые чаи содержат в целом много веществ, которые действуют как антиоксиданты, в частности катехины и флавоноиды.

"Они уменьшают воспаление, обладают антимикробным действием и предотвращают кариес. У матча их концентрация намного больше, чем в обычном зеленом чае", - объясняет диетолог.

Обладает противораковыми свойствами

Исследование Cancer Causes & Control, охватывавшее более 1400 человек, показало, что употребление этого зеленого чая связано с меньшим риском рака желудка.

"Сейчас изучается, улучшают ли эффективность химиотерапевтических препаратов катехины и галловая кислота, содержащиеся в матче чаи", - добавляет врач.

Способствует потере веса

Употребление чая матча увеличивает расход энергии, уменьшает липогенез и поглощение жира, воздействуя на массу тела. В одном клиническом исследовании в течение четырех месяцев наблюдали 76 человек с избыточным весом. Результаты показали, что ежедневное употребление зеленого чая способствует снижению веса.

Улучшает состояние кожи

"Исследование Food Research International выявило, что компоненты зеленого чая матча способствуют восстановлению кожи, заживлению ран, а также лечению определенных эпителиальных заболеваний, таких как афтозные язвы, псориаз, розацеа и актинический кератоз. Его можно использовать для ухода за кожей, нанося как маску", - говорит Швец.

Заваривать матча нужно теплой водой (фото: Freepik)

Как правильно пить матча чай

Матча в первую очередь употребляется как чай, когда к порошку добавляется вода и сбивается специальным бамбуковым венчиком. На 2 г порошка требуется 60 мл воды. Вкус во многом зависит от температуры воды. Рекомендуется использовать теплую воду не выше 80 градусов.

Порошок матча добавляют в мороженое, блины, лапшу и многие другие блюда. Для получения уникального вкуса матча чай можно добавлять в йогурт или овсяную кашу.

"Матча предлагает все преимущества для здоровья зеленого чая, однако в еще большей концентрации, поскольку употребляется целый лист", - говорит Швец.

Какие могут быть побочные эффекты от матча

Некоторые чаи содержат значительное количество свинца, пестицидов и даже влияют на другие лекарства. Конкретно по поводу матча чая таких исследований не проводилось.

"Лучше всего покупать его в авторитетных компаниях с высококачественными стандартами продукции. Произведенный за пределами Японии, по сути своей уже не будет матча", - говорит диетолог.

Матча содержит кофеин от 19 до 44 мг, в зависимости от качества чая. Чрезмерное употребление кофеина, более 400 мг в день, могут включать: бессонницу, дрожь, тревожность, учащенное сердцебиение, расстройство желудка, тошноту, головную боль.

"Поэтому этот чай следует употреблять умеренно и не пить на ночь", - предостерегает врач.