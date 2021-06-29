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Матч Україна - Швеція: як урядовці підтримують національну збірну з футболу

Автор: РБК-Україна

Сьогодні збірна України в 1/8 фіналу Євро-2020 зіграє зі Швецією. Поєдинок пройде о 22:00 за Києвом у шотландському Глазго.

На підтримку нашої команди президент Володимир Зеленський запустив флешмоб у соцмережі.

"Вас на полі не буде 11, нас на полі буде 40 мільйонів", - написав президент.

До флешмобу долучилися також урядовці.

Зокрема, міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов на своїй сторінці у Facebook опублікував фото у формі, в якій наша збірна перемогла шведську на Євро-2012 із рахунком 2:1.

"Жоден із наших вболівальників не буде проти повторення цього сценарію сьогодні. Хлопці, успіху вам! Вболіватиме вся країна", - заначив Олексій Чернишов.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба опублікував відео з переможного матчу проти збірної Північній Македонії. Він зауважив, що хоче, аби цього разу перемога України викликала б такі ж фантастичні емоції.

Матч відбудеться сьогодні, о 22:00.

Нагадаємо, Україна пройшла в 1/8 фіналу завдяки саме Швеції, яка переграла Польщу. Хоч українці й вийшли з групи лише з третього місця, зараз саме "жовто-сині" залишаються останніми представниками нашої групи C, який ще не покинув Євро. Раніше свої матчі програли Австрія - Італії та Нідерланди - Чехії.

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Євро-2020флешмобОлексій ЧернишовФутбол