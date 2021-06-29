Матч Україна - Швеція: як урядовці підтримують національну збірну з футболу

"Вас на полі не буде 11, нас на полі буде 40 мільйонів", - написав президент.

До флешмобу долучилися також урядовці.

Зокрема, міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов на своїй сторінці у Facebook опублікував фото у формі, в якій наша збірна перемогла шведську на Євро-2012 із рахунком 2:1.

"Жоден із наших вболівальників не буде проти повторення цього сценарію сьогодні. Хлопці, успіху вам! Вболіватиме вся країна", - заначив Олексій Чернишов.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба опублікував відео з переможного матчу проти збірної Північній Македонії. Він зауважив, що хоче, аби цього разу перемога України викликала б такі ж фантастичні емоції.

Матч відбудеться сьогодні, о 22:00.