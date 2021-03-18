Мати скандальної 8-річної блогерши натравила шанувальників дочки на Кулебу в соцмережі

"Добрий день. Можна ми з вами зустрінемося і подивимося в очі один одному?", - написала жінка.

У сторіс вона зазначила, що сподівається, що Микола дійсно бореться за справедливість.

Скріншот з Instagram

Фоловери Мілани відгукнулися на прохання влаштувати флуд. Під публікаціями дитячого обмудсмена відразу з'явилося багато повідомлень, у більшості з них - емодзі, на яких зображені квіти.

Скріншот з Instagram

Варто зазначити серед флуду є і повідомлення користувачки мережі, яка подякувала Кулебі, за те, що він відреагував на цю ситуацію і звернувся в Генпрокуратуру, МВС і кіберполіцію.

Скріншот з Instagram

"Микола, Ви великий молодець, що не пройшли повз цієї ситуації, сподіваюся ви якось вплинете на всю цю ситуацію, яка відбувається",- написала дівчина.