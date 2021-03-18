RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Мати скандальної 8-річної блогерши натравила шанувальників дочки на Кулебу в соцмережі

Автор: Styler

Після того як мати 8-річної блогерши Мілани Маханець допитали правоохоронці, сторінку дитячого омбудсмена Миколи Кулеби в Instagram "атакували" шанувальники моделі.

При цьому жінка сама закликала флудити у соцмережі Кулеби, оскільки саме вона веде сторінку дочки. Вона також опублікувала Instagram-stories своє звернення до омбудсмена.

"Добрий день. Можна ми з вами зустрінемося і подивимося в очі один одному?", - написала жінка.

У сторіс вона зазначила, що сподівається, що Микола дійсно бореться за справедливість.

Скріншот з Instagram

Фоловери Мілани відгукнулися на прохання влаштувати флуд. Під публікаціями дитячого обмудсмена відразу з'явилося багато повідомлень, у більшості з них - емодзі, на яких зображені квіти.

Скріншот з Instagram

Варто зазначити серед флуду є і повідомлення користувачки мережі, яка подякувала Кулебі, за те, що він відреагував на цю ситуацію і звернувся в Генпрокуратуру, МВС і кіберполіцію.

Скріншот з Instagram

"Микола, Ви великий молодець, що не пройшли повз цієї ситуації, сподіваюся ви якось вплинете на всю цю ситуацію, яка відбувається",- написала дівчина.

Нагадаємо, мама Мілани висловилася про роман дочки з 13-річним блогером.

Раніше батько дівчинки також прокоментував скандальну ситуацію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Николай Кулебаблогер
Читайте також
Скандал з 8-річною блогеркою з України поставив на вуха російських зірок
8-річна Мілана видалила з соцмережі скандальні фото з 13-річним блогером
Прогноз погоди