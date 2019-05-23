Мати-героїня торгувала дітьми: подробиці затримання українки в Грузії (відео)

Бабуся займається оформленням опіки над онуками, щоб повернути їх в Україну
Багатодітна мати підозрюється в торгівлі своїми дітьми. Українку затримали в Грузії, а її 10 дітей розмістили в двох прийомних сім'ях - у кожній по п'ять. Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова на своїй сторінці в Facebook.
Зазначається, що стан дітей задовільний, але одному хлопчику потрібні регулярні обстеження через хронічне захворювання.
Семеро з десяти дітей українки народжених сурогатними матерями. В даний час щодо затриманої 26 квітня жінки працівники правоохоронних органів Грузії проводять слідчі дії.
Денисова розповіла, що працівник консульства може зустрічатися з дітьми на постійній основі.
Омбудсмен звернулася до МЗС та Мінсоцполітики України щодо вжиття невідкладних заходів реагування та повернення дітей в Україні.
В даний час бабуся дітей займається оформленням опіки над онуками.
"Це буде підставою для повернення дітей в Україні. Тримаю ситуацію на особистому контролі", - написала Денисова.
Зауважимо, що грузинська преса із посиланням на прокурора по справі Тею Гіоргадзе повідомляє про наявність доказів того, що затримана громадянка України Юлія Сусляк продала в Російській Федерації дев'ятимісячне немовля.
Фото: скріншот
Так, українка вирушила до РФ із 11 дітьми (четверо з них 2017 року народження), а вже з Москви вона прилетіла в Грузію з десятьма. Далі вона збиралася поїхати до окупованої Абхазії.
Також в ЗМІ повідомлялося, що жінка проявляла агресію стосовно дітей, яких утримувала в поганих умовах. Через це Юлії видали обмежувальний ордер, який забороняв їй до них наближатися.
У разі підтвердження провини українці за торгівлю дітьми загрожує від 14 до 17 років в'язниці.
Фото: скріншот
Чоловік Юлії Сусляк Юрій є бізнесменом. Він відкидає звинувачення і запевняє, що вони не брали участі у злочинній схемі продажу дітей і торгівлею органами.
Як повідомлялося раніше, у Мукачево Закарпатської області жінка - мати трьох дітей - продала в рабство свою зведену сестру та її маленького сина.
Також ми писали про те, що раніше потерпілий розповів про трудове рабство в Одеській області.
Нагадаємо, що рік тому в Черкаській області жінка намагалася продати власну дитину. У залі суду вона заявила, що 140 тис. грн – суму, за яку вона планувала продати немовля - планувала витратити на купівлю велосипеда, а також зробити ремонт в будинку.