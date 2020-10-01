Мати єдиного вижившого у катастрофі Ан-26 розповіла про його стан

В'ячеслав Золочевський лікується у військовому госпіталі (колаж РБК-Україна)

Мати льотчика, який вижив в катастрофі в Чугуєві, повідомила про його здоров'я

Єдиний, хто вижив у катастрофі Ан-26 в Чугуєві В'ячеслав Золочевський зараз лікується у військовому госпіталі Харкова. Кожен день йому стає все краще і краще і він поступово повертається до життя. Про це розповіла його мати Ірина Золочевська в соціальній мережі Instagram.

Мати єдиного вцілілого льотчика повідомила, що її сином займається дуже кваліфікований персонал, за що вона дуже вдячна.

"Спасибі всім величезне за підтримку. Славко все ще в госпіталі. Дякую дуже всьому персоналу госпіталю за увагу, чуйність. Лікування триває. Самопочуття сина з кожним днем краще", – написала вона.

Нагадаємо, що в лікарню Харкова 20-річний В'ячеслав вчинив у стані середньої тяжкості. На його тілі знаходяться численні опіки. У хлопця струс мозку і багато ударів.

В'ячеслав Золочевський (фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Лікарі дають позитивні прогнози для хлопця. Він перебуває в стані середньої тяжкості, але загрози його здоров'ю немає.

Нагадаємо, що авіакатастрофа в Чугуєві Харківської області трапилася ввечері, 25 вересня. Військовий літак Ан-26 з 27 людьми на борту зазнав аварії. 25 з них загинули на місці, один - помер у лікарні на наступний день. Більшість із загиблих - курсанти 3 і 4 року навчання Харківського університету Повітряних сил Збройних сил України.

Пізніше з'ясувалося, що літак з 20 курсантами на борту здійснював плановий тренувальний політ.

Також ми писали, що з'явилося відео останніх секунд польоту Ан-26 перед катастрофою.