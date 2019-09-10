Майстер документальної зйомки: помер легендарний фотограф

В канадській провінції Нова Шотландія, на 95-му році життя помер один з найгеніальніших фотографів XX століття, режисер, оператор – Роберт Франк. Смерть легендарного американо-швейцарського фотографа підтвердили в нью-йоркській художній галереї Pace/MacGill. Про це повідомили у виданні New York Times.

Роберт Франк (Фото: facebook.com/robertfrankphotography)

Роберт Франк народився 9 листопада 1924 року в Цюріху. У 1935 році він разом з братом був позбавлений німецького громадянства через своє походження і тільки в 1945 році він став громадянином Швейцарії. Фотографію почав вивчати в юні роки в Цюріху.

Фото: facebook.com/robertfrankphotography

З 1941 року почав працювати і поступово завоював собі популярність. У 1948 -1954 році почав їздити по всьому світу і працювати з такими відомими виданнями, як Look, Life, Vougue та іншими.

У 1955 році отримав премію Фонду Гуггенхайма, яка відкрила перед ним нові можливості.

Фото: facebook.com/robertfrankphotography

Роберт Франк був визнаний одним з найвпливовіших фотографів 20 століття, а також одним з кращих документальних фотографів.

Його авторству належать фотознімки для нашумілої книги The Americans. Також він займався режисурою таких фільмів як "Мені і моєму братові", "Цукрова гора", "Поворожи на ромашці", "Розмови у Вермонті", "Мисливець", "Одну годину".

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