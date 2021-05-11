Масове вбивство в російській гімназії: з'явилося відео допиту стрілка

Підліток в камері розповідає про те, що народився Богом, але усвідомив це не відразу, а близько двох місяців тому.

"А влітку в мені почав пробуджуватися монстр. Я почав ненавидіти всіх... Я завжди всіх ненавидів... Я почав ще більше ненавидіти...",- кричить затриманий.

Галявієв в агресивній формі вимагав не тиснути на нього психологічно.

"Я не долб**об.. Я не ці е**ани, яким ви приписуєте свою суб'єктивну думку", - заявив підліток.

Затриманий називав інших людей біомусором, і наполягав, що до них не відноситься.

Також він уточнив, що усвідомив себе Богом сам, ніхто цю думку йому в голову не вкладав. Вперше про своє "божество" гімназист сказав матері, потім почав погрожувати знайти та вбити її. Тут же підліток заявив, що у нього немає батьків, і від них він відмовився.

Кадри допиту можна подивитися за цим посиланням (попереджаємо - присутній нецензурна лексика і різкі людиноненависницькі висловлювання!).

Також в мережі з'явилися публікації Галявієва перед скоєнням масового вбивства. На кадрах молодик приховав обличчя нижче очей хусткою з написом "Бог", і супроводжує знімок написом про те, що сьогодні, 11 травня, він збирається вбити величезну кількість людей і потім застрелитися.

Ільназ Галявієв, який розстріляв людей в гімназії в Казані (фото: t.me/Eduvtatarstan)

Як пізніше з'ясувалося, 19-річний студент ТІСБІ зайшов в 175-у гімназію зі зброєю (купив у Йошкар-Олі), дозвіл на яку отримав 28 квітня, і відкрив стрілянину. Діяв він один. Також зазначається, що передбачуваний пособник стрілка - 41-річний Мухамедшин Раміль - затриманий в Казані, а ще були затримані дві людини, які поширювали в Інтернеті вкидання про стрілянину в інших школах.

У ЗМІ з'явилася інформація про те, що коли Галявієв прийшов до школи, вахтерша закрила перед ним скляні двері, і підліток розбив її пострілом і першою вистрілив у жінку. Вахтерша встигла натиснути тривожну кнопку.

Після стрілянини і вбивств Галявієв сам здався силовикам і вийшов з будівлі школи.

Відео: студент гімназії Ільназ Галявієв після стрілянини і вбивств сам здався поліції

За офіційними даними, в результаті стрілянини: 8 загиблих (7 дітей, 1 вчитель), 21 потерпілий (18 дітей, 3 дорослих).

На території Татарстану доручили провести комплексну перевірку всіх власників зброї. У республіці на 12 травня оголосили траур.

Повідомляється, що за вбивства дітей у гімназії Галявієв отримає довічний термін.

19-річний студент Ільназ Галявієв, який влаштував масові вбивства в гімназії в Казані (фото: t.me/breakingmash)