Массовое убийство в российской гимназии: появилось видео допроса стрелка

Подросток в камере рассказывает о том, что родился Богом, но осознал это не сразу, а около двух месяцев назад.

"А летом во мне начал пробуждаться монстр. Я начал всех ненавидеть... Я всегда всех ненавидел... Я начал еще больше ненавидеть...", - кричит задержанный.

Галявиев в агрессивной форме требовал не давить на него психологически.

"Я не дол**еб... Я не эти е**аны, которым вы приписываете свое субъективное мнение", - заявил подросток.

Задержанный называл других людей биомусором, и настаивал, что к ним не относится.

Также он уточнил, что осознал себя Богом сам, никто эту мысль ему в голову не вкладывал. Впервые о своем "божестве" гимназист сказал матери, затем начал грозиться найти и убить ее. Тут же подросток заявил, что у него нет родителей, и от них он отказался.

Кадры допроса можно посмотреть по этой ссылке (предупреждаем - присутствует нецензурная лексика и резкие человеконенавистнические высказывания!).

Также в сети появились публикации Галявиева перед совершением массового убийства. На кадрах парень скрыл лицо ниже глаз платком с надписью "Бог", и сопровождает снимок надписью о том, что сегодня, 11 мая, он собирается убить огромное количество людей и затем застрелиться.

Ильназ Галявиев, устроивший расстрел людей в гимназии в Казани (фото: t.me/Eduvtatarstan)

Как позже выяснилось, 19-летний студент ТИСБИ зашел в 175-ю гимназию с оружием (купил в Йошкар-Оле), разрешение на которое получил 28 апреля, и открыл стрельбу. Действовал он один. Также отмечается, что предполагаемый пособник стрелка - 41-летний Мухамедшин Рамиль - задержан в Казани, а еще были задержаны два человека, которые распространяли в интернете вбросы о стрельбе в других школах.

В СМИ появилась информация о том, что когда Галявиев пришел в школу, вахтерша закрыла перед ним стеклянную дверь,и подросток разбил ее выстрелом и первой выстрелил в женщину. Вахтерша успела нажать тревожную кнопку.

После стрельбы и убийств Галявиев сам сдался силовикам и вышел из здания школы.

Видео: студент гимназии Ильназ Галявиев после стрельбы и убийств сам сдался полиции

По официальным данным, в результате стрельбы: 8 погибших (7 детей, 1 учитель), 21 пострадавший (18 детей, 3 взрослых).

На территории Татарстана поручили провести комплексную проверку всех владельцев оружия. В республике на 12 мая объявили траур.

Сообщается, что за убийства детей в гимназии Галявиев получит пожизненный срок.

19-летний студент Ильназ Галявиев, устроивший массовые убийства в гимназии в Казани (фото: t.me/breakingmash)