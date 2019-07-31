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Масова бійка та постріли: бойовисько на вулицях Дніпра зняли на відео

STYLERЖиття    31.07.2019 - 16:05
Масова бійка та постріли: бойовисько на вулицях Дніпра зняли на відео
Фото: колаж РБК-Україна

Агресивні неадеквати побили кілька людей у Дніпрі на Сонячному

У Дніпрі сталася масова бійка на вулицях житлового масиву Сонячний серед білого дня. Троє агресивних молодиків з невідомої причини вирішили влаштувати бойовисько, і нападали на випадкових перехожих. Відео інциденту опублікував в мережі один з місцевих пабликов. (Увага, присутні сцени насильства та лунають нецензурні вирази.)

Кадри були зняті випадковим свідком. Автор ролика зазначає, що незадовго до початку сутичок були чутні постріли.

Молодики побили мінімум трьох людей, а четвертий чоловік врятувався втечею. Додамо, що двоє з постраждалих через сильні травми залишилися на асфальті до приїзду "швидкої".

 

У Дніпрі сталася масова бійка на житловому масиві Сонячний (Фото: скрін)

Самі хулігани також ганялися за людьми через проїжджу частину, не дивлячись на досить жвавий рух транспорту.

Що стало причиною бійок - не ясно. Як припустив очевидець, початок конфлікту поклало побиття чоловіка біля кіоску на зупинці.

Через деякий час троє агресивних чоловіків просто пішли - патрульні поліцейські, які прибули на місце події, не встигли їх затримати.

Деталі та подробиці інциденту з'ясовуються.

Відео: YouTube / Дніпро Інфо

Як повідомлялося раніше, нещодавно у центрі Києва на дитячому майданчику дівчата влаштували масову бійку. Конфлікт зняли на відео, після чого ролик потрапив в інтернет, викликавши гарячі суперечки користувачів мережі.

Також ми писали про те, що в Рівному 30 чоловіків влаштували бійку і стрілянину під школою.

Нагадаємо, що в червні сталася масова бійка під Миколаєвом між жителями села Котлярове і таксистами, в якій всього брало участь близько 150 людей. Зазначимо, що і так похмуру картину бойовиська 8 червня затьмарили ще й дивні дії дорожніх патрульних із сусідньої Херсонської області, які взагалі не втручалися в події.

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