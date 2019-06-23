Масове бойовисько на випускному: під Херсоном побилися школярі та батьки

Ілюстративне фото (УНІАН)

Конфлікт на шкільному випускному розслідує поліція

Шкільний випускний вечір закінчився справжнім бойовиськом - інцидент стався під Херсоном у кафе на трасі між Таврійськом і Малокаховкою. У дворі закладу зійшлися в яросной сутичці батьки й самі вчорашні учні, передає місцеве видання Кherson.net.

Закінчився конфлікт зламаним носом і розбитою головою у одного з постраждалих - 17-річного випускника, а його батько "відбувся" ударами і саднами. Всього ж в мордобої брали участь близько 15 осіб.

За фактом події було розпочато кримінальне провадження. Як поінформували в Каховському відділі Нацполіції, забіяк вже опитали, слідчі будуть викликати їх по мірі необхідності.

Почався конфлікт через суперечку двох випускників з парою інших товаришів по шкільній парті. Що саме вони "не поділили" - невідомо, всі вельми захмелілі. Так, школярі Великолепетиського району в кафе гуляли з другої дня до двох ночі, і пили нарівні зі своїми батьками.

Після того, як чотири випускника викликали кожен собі підмогу, конфлікт перейшов "на інший рівень": на місце приїхала група підтримки з Таврійська з одного боку, а з іншого вийшли батьки школярів. У результаті почалося бойовисько, в якому брали участь півтора десятки людей.

На щастя, всі залишилися живі, хоча деякі забіяки отримали травми "на пам'ять" про випускний.

Ілюстративне фото: Швидка допомога (РБК-Україна)

Як повідомлялося раніше, нещодавно у центрі Києва на дитячому майданчику дівчата влаштували масову бійку. Конфлікт зняли на відео, після чого ролик потрапив в інтернет, викликавши гарячі суперечки користувачів мережі.

Також ми писали про те, що в Рівному 30 чоловіків влаштували бійку і стрілянину під школою.

Нагадаємо, днями в Чернігові стався неприємний інцидент - школяреві-інваліду вчителі не дозволили виступити на випускному вечорі, оскільки це могло "зіпсувати свято".