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Масова бійка у Києві: з'явилися нові деталі розгрому піцерії (фото)

STYLERЖиття    02.12.2019 - 16:58
Масова бійка у Києві: з'явилися нові деталі розгрому піцерії (фото)
Бійка в Києві: нові подробиці і фото розгрому піцерії (фото: колаж РБК-Україна)

У Києві вночі сталася масова бійка в піцерії Mister Cat

Вночі з 1 на 2 грудня на Позняках група людей розгромила піцерію Mister Cat, яка знаходиться на вулиці Срібнокільській. Нападники побили персонал закладу, а також побилися зі співробітниками охоронної фірми, яка обслуговує піцерію. Про це повідомляє поліція Києва.

Співробітники поліції з'ясували, що група відпочиваючих дуже зухвало поводилася. Мало того, що люди влаштували масову бійку, так ще й пошкодили своїм автомобілем BMW вхідні двері. Після цього хулігани втекли з місця події.

Масова бійка у Києві: з'явилися нові деталі розгрому піцерії (фото)Масова бійка у Києві: з'явилися нові деталі розгрому піцерії (фото)

Бійка в Києві: нові подробиці і фото розгрому піцерії (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Під час бійки каліцтва отримали вісім працівників піцерії. Поліція встановила особу чоловіка, якому належить BMW. Ним виявився 39-річний житель Києва. У даний момент поліція розшукує інших осіб, які були причетні до погрому і побиттю.

Масова бійка у Києві: з'явилися нові деталі розгрому піцерії (фото)

Бійка в Києві: нові подробиці і фото розгрому піцерії (фото: facebook.com/oleshkomiroslav)

Варто зазначити, що в соцмережах говорять про те, що хуліганів було близько 20 осіб. При цьому всі вони були кавказької зовнішності. За словами блогера Мирослава Олешко, хулігани побили охорону "Шериф", відвідувачів піцерії, і персонал, серед яких була дівчина-менеджер. Поліція приїхала через 40 хвилин після інциденту.

Масова бійка у Києві: з'явилися нові деталі розгрому піцерії (фото)

Бійка в Києві: нові подробиці і фото розгрому піцерії (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Масова бійка у Києві: з'явилися нові деталі розгрому піцерії (фото)

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що у Києві водії влаштували жорстку бійку посеред дороги. При цьому чоловіки не поділили напівпорожню дорогу. Конфлікт стався вдень і потрапив на камеру відеореєстратора.

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