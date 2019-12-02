ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Массовая драка в Киеве: появились новые детали разгрома пиццерии (фото)

STYLERЖизнь    02.12.2019 - 16:58
Массовая драка в Киеве: появились новые детали разгрома пиццерии (фото)
Драка в Киеве: новые подробности и фото разгрома пиццерии (фото: коллаж РБК-Украина)

В Киеве ночью произошла массовая драка в пиццерии Mister Cat

Ночью с 1 на 2 декабря на Позняках группа людей разгромила пиццерию Mister Cat, которая находится на улице Срибнокильской. Нападающие избили персонал заведения, а также подрались с сотрудниками охранной фирмы, которая обслуживает пиццерию. Об этом сообщает полиция Киева.

Сотрудники полиции выяснили, что группа отдыхающих очень дерзко себя вела. Мало того, что люди устроили массовую драку, так еще и повредили своим автомобилем BMW входные двери. После этого хулиганы скрылись с места происшествия.

Массовая драка в Киеве: появились новые детали разгрома пиццерии (фото)Массовая драка в Киеве: появились новые детали разгрома пиццерии (фото)

Драка в Киеве: новые подробности и фото разгрома пиццерии (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Во время драки увечья получили восемь работников пиццерии. Полиция установила личность мужчины, которому принадлежит BMW. Им оказался 39-летний житель Киева. В данный момент полиция разыскивает других лиц, которые были причастны к погрому и избиениям.

Массовая драка в Киеве: появились новые детали разгрома пиццерии (фото)

Драка в Киеве: новые подробности и фото разгрома пиццерии (фото: facebook.com/oleshkomiroslav)

Стоит отметит, что в соцсетях говорят о том, что хулиганов было около 20 человек. При этом все они были кавказской внешности. По словам блогера Мирослава Олешко, хулиганы избили охрану "Шериф", посетителей пиццерии, и персонал, среди которых была девушка-менеджер. Полиция приехала через 40 минут после инцидента.

Массовая драка в Киеве: появились новые детали разгрома пиццерии (фото)

Драка в Киеве: новые подробности и фото разгрома пиццерии (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Массовая драка в Киеве: появились новые детали разгрома пиццерии (фото)

Скриншот с Facebook

Напомним, что в Киеве водители устроили жесткую драку посреди дороги. При этом мужчины не поделили полупустую дорогу. Конфликт произошел днем и попал на камеру видеорегистратора.

Жестко обругала таксиста: в Киеве водитель отказался везти женщину с ребенком (видео) Подняли по тревоге всю полицию: под Киевом нашли пропавшего капеллана (фото)
Новости Украины Киевдрака
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь