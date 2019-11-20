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У Києві сталася страшна ДТП з маршруткою: загинули люди

STYLERЖиття    20.11.2019 - 08:59
У Києві сталася страшна ДТП з маршруткою: загинули люди
ДТП з маршруткою у Києві (Колаж РБК-Україна, фото: Інформатор)

У Києві на Борщагівці маршрутка потрапила в смертельну ДТП

У Києві сталася жахливе ДТП з маршруткою, в результаті якої загинули двоє людей, вісім осіб отримали травми. Аварія сталася на вулиці Зодчих. Зіткнувся автомобіль Toyota RAV4 і мікроавтобус Mercedes. Про це повідомляє видання Інформатор.

ДТП сталася в ніч на 20 листопада. За попередньою інформацією, Mercedes їхав у бік проспекту Леся Курбаса, а Toyota в протилежному напрямку. Раптом одна з машин вилетіла на смугу зустрічного руху, де і сталося зіткнення, внаслідок якого позашляховик вилетів з проїжджої частини і врізався в дерево.

У Києві сталася страшна ДТП з маршруткою: загинули людиУ Києві сталася страшна ДТП з маршруткою: загинули людиДТП в Києві на зодчих (informator.ua)

Від зіткнення водій Toyota загинув на місці, життя одного з пасажирів медики намагалися врятувати, але безуспішно. Після тривалих спроб реанімації вони констатували його смерть. Людям, які загинули в аварії, було по 20-25 років.

Інші постраждалі доставлені в лікарню.

ДТП на Борщагівці (відео: Інформатор)

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