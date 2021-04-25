Без масок і дистанції: українці масово відзначають Вербну неділю

Українці відзначають Вербну неділю в Києві (фото: facebook.com/yan.dobronosov)

"Християни східного обряду сьогодні відзначають Вербну неділю. Ось так дотримуються карантинних обмежень в різних містах України", - йдеться в підписі під фото.

Українці відзначають Вербну неділю в Миколаєві (фото: Telegram-канал "Типовий Київ")

На фото видно натовпи українців, які не дотримуються соціальної дистанції. Більш того, на більшості з них немає захисних масок.

Українці відзначають Вербну неділю у Львові (фото: Telegram-канал "Типовий Київ")

Реакція влади

Влада планує на Великодні свята вводити додаткові заходи для дотримання карантинного режиму.

"Ми сьогодні провели рейд по всіх церквах і побачили, що не дотримуються ніякі протиепідемічні правила згідно з домовленістю, укладеною в четвер і п'ятницю. Було велике скупчення людей, відсутність дистанції, відсутність масочного режиму при проведенні богослужінь. Тому на великодні будемо проводити додаткові заходи, встановлювати додаткові пости для дотримання режимів", - сказав начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан у програмі "Сьогодні ввечері" на каналі "Україна 24".