Масляна в 2022 році: коли починати пекти млинці і яких традицій потрібно дотримуватися

Масляна починається за тиждень до початку Великого посту. У 2022 році він пройде з 7 березня по 23 квітня, отже Масляна триватиме весь перший тиждень березня – з 28 лютого.

На Масляну гуляють всі сім днів і кожен день має свої власні традиції та назву. Більшість обрядів і традицій збереглися з часів древніх слов'ян і язичництва.

Перший день - Зустріч. У цей день заготовляють продукти та починають пекти млинці з різними начинками. Перший млинець віддають жебракам, щоб вони пом'янули душі померлих родичів.

У цей день роблять опудало з соломи в жіночій сукні, яке встановлюють на головній площі до закінчення Масляної.

Другий день - Загравання. Починаються масові гуляння, катання на санках і каруселях. Але найважливіша традиція - сватання. Молоді люди ходять на оглядини та вибирають собі партнера.

Третій день - Ласунка. В гості запрошують зятів і пригощають їх млинцями. Вважається, що це важливий день для того, щоб тещі та зяті могли знайти спільну мову і подружитися.

Четвертий день - Розгуляй. З цього дня починається Широка Масляна і вихідні дні. Розваги набирають обертів, всі важливі справи відкладаються. Проводяться кулачні бої, конкурси, змагання, вечорами водять хороводи та співають пісні.

П'ятий день - Тещині вечірки. Це запрошення від зятя до тещі у відповідь. Він кличе її в гості та пригощає млинцями власного приготування. Якщо всіх цих традицій дотримуватися, то за стародавніми звичаями, відносини точно налагодяться.

Шостий день - Посиденьки зовиці. Родичі чоловіка йдуть в гості до молодих. Невістка накриває стіл, де обов'язково повинні бути млинці. Зовиці в цей день обов'язково підносять подарунок від рідні невістки, щоб задобрити.

Сьомий день - Прощена неділя. У цей день заведено просити вибачення і самим прощати. День потрібно провести з добрими думками та хорошим настроєм.

Увечері всі збираються на головній площі, проводжають Зиму і спалюють опудало, яке її символізує.

Вважається, що чим яскравіше і веселіше відсвяткуєш Масляну – тим буде багатше і більш насиченим весь наступний рік.