Масляна 2020: рецепти незвичайних млинців

На Масляну прийнято готувати млинці, і редакція Styler підготувала рецепти незвичайних млинців
Масляна 2020 настане вже дуже скоро. У цьому році свято припадає на наступний тиждень - з 24 лютого по 1 березня. У цей час прийнято готувати млинці, головне щоб вони були з різними начинками, а то можуть швидко набриднути.
За традицією на масляну млинці повинні бути пожирніше і багатший. При цьому їх повинні спробувати вся сім'я. У перший день святкування млинці можна робити без начинки.
Склад:
Спосіб приготування:
У глибокій мисці необхідно збити яйця з цукром і сіллю. Далі потрібно додати молоко і ще раз збити все до однорідної маси. Після цього маленькими порціями потрібно додавати борошно, постійно помішуючи.
Потім потрібно влити масло і ретельно розмішати. Пекти млинці потрібно на розігрітій сковороді 1-2 хвилини з обох сторін. Після чого їх можна викладати на тарілку.
Склад:
Спосіб приготування:
У тепле молоко потрібно збити яйця і додати просіяне борошно, цукор, сіль і рослинне масло. Після цього необхідно перемішати до однорідної маси віночком або міксером.
Потім потрібно накрити тісто рушником і залишити в теплому місці на 30 хвилин. Далі потрібно приготувати інгредієнти: шпинат необхідно подрібнити у блендері, куркуму розчинити в невеликій кількості молока, з буряка видавити сік.
Якщо немає соковижималки, буряк можна натерти на дрібній тертці і вичавити сік через марлю. Тісто потрібно розділити на три порції, і в кожну додати один з барвників і добре перемішати.
Сковороду необхідно змастити рослинним маслом і випікати млинці на середній температурі до готовності. Млинці можна подавати до столу без начинки, але можна і додати начинку по своєму смаку. Приміром, начинку можна зробити з куркою і кукурудзою.
Спосіб приготування начинки:
Наріжте дрібними кубиками цибулю і обсмажте на рослинному маслі до прозорості. Додайте нарізану кубиками варену курячу грудку. Посоліть, поперчіть, додайте цедру лимона і натертий корінь імбиру.
Перекладіть начинку в блендер, додайте сік консервованої кукурудзи і подрібніть всі інгредієнти до однорідної маси. Потім додайте кукурудзу, перемішайте і начиніть млинці.
Склад:
Спосіб приготування:
Молоко, яйця, борошно, сіль, цукор і соду потрібно налити в одну тару і збити. Після чого необхідно перелити всю масу в пляшечку для соусів. Далі потрібно розігріти сковорідку і полити олією.
Наливайте тісто будь-якими візерунками та малюнками: сіточкою, колами, навскоси, серцем, зірочкою і так далі. Млинці потрібно акуратно знімати зі сковорідки і викладати на тарілку, щоб вони охололи.
Тим часом потрібно також приготувати ще й начинку. Шинку наріжте маленькими кубиками. Змішайте її з морквою і заправте майонезом з гірчицею. На остиглий млинець покладіть лист салату, потім викладіть начинку і загорніть млинець.