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Маски є в одиниць: на українських пунктах пропуску з Польщею тисячі людей

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На кордонах України з Польщею величезні черги через карантин

Коронавірус в Україні зафіксували вже у 218 осіб і уряд анонсував посилення карантину і повне закриття кордонів з 27 березня. Це призвело до масового скупчення людей на пунктах пропуску на кордонах України та Польщі.

Як повідомляють очевидці, на кордоні утворилися величезні черги, люди намагаються потрапити з Польщі на територію України. За даними журналіста Олександра Крижановського, на ранок 27 березня у пункті пропуску "Краковець" знаходиться від 5 до 10 тисяч людей.

"Вночі ще пускали групи по 20 осіб. Потім взагалі по 5 на годину. Маски є в одиниць, про дистанції можна тільки мріяти", - написав він на своїй сторінці в Facebook та опублікував відео.

Такий затор з людей пов'язаний з додатковими перевірками на кордоні. Всім вимірюють температуру. У разі підозри на хворобу, санітарно-карантинний підрозділ забирає пацієнта на перевірку.

"Заходи прикордонного контролю зараз довше звичайного - ми виконуємо вказівку головного санітарного лікаря. Воно зобов'язує людей підписати добровільну згоду на самоізоляцію", - повідомив начальник відділу комунікацій прикордонної служби Олег Бойко в коментарі для PavlovskyNews.

Фото і відео ситуації на кордонах також розмістив на своїй сторінці в Facebook депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

"Ось така ситуація на кордонах України з учорашнього вечора і до цього часу, дуже багато людей стоять, щоб потрапити в Україну", - написав Зінкевич.

Варто відзначити, що раніше ми писали про те, що у Державній прикордонній службі зробили заяву про температурний скринінг на кордоні та назвали його неефективним.

За словами голови ДПСУ, люди перед перетином кордону п'ють жарознижувальну, щоб без проблем пройти перевірку.

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