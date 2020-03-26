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П'ють жарознижуючі: у Держприкордонслужбі назвали вимірювання температури неефективним

STYLERКоронавірус    26.03.2020 - 16:48
П'ють жарознижуючі: у Держприкордонслужбі назвали вимірювання температури неефективним
Прикордонники назвали вимірювання температури неефективним (Колаж РБК-Україна)

Голова ДПСУ розповів, що перед проходженням кордону громадяни п'ють жарознижувальні

Карантин в Україні запроваджено через загрози поширення коронавірусу COVID-2019. Школярів перевели на дистанційне навчання, більшість українців – на віддалену роботу, припинена робота залізничного транспорту, авіа та автобусів між містами, метро. Більшість КПП на кордонах – обмежили роботу щодо пропуску громадян. Також всім прибулим в Україну вимірюють температуру тіла.

Як повідомив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, регулярний вимір температури – не ефективний. Він пояснив, що громадяни вдаються до хитрощів і перед перетином кордону, п'ють жарознижувальні препарати.

За останній місяць було перевірено 2,7 мільйона осіб – це громадяни України, а також іноземці. Підвищена температура тіла була зафіксована лише у 52 осіб.

"Наші громадяни повертаються на батьківщину, наш заробітчани повертаються додому, але всі вони здорові, чи немає у кого з них коронавірусу – дуже важко сказати. Надходить інформація, що люди, перед тим, як перетинають кордон, вживають жарознижувальні медичні препарати й ми не можемо виявляти осіб, які не мають яскраво виражених симптомів", - розповів Сергій Дейнеко.

Він додав, що за останній місяць в Україну повернулося на 200 тисяч осіб більше, ніж виїхало. У березні було зафіксовано збільшення кількості громадян, які приїхали в Україну.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі назвали самий підступний симптом коронавірусу COVID-2019.

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