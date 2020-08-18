Маски для дітей та вихователів у дитсадках: українцям розповіли, хто повинен купувати

Українцям розповіли, хто повинен купувати маски в дитячих садах (Колаж РБК-Україна)

У МОН роз'яснили, хто повинен подбати про безпеку в дитячих садах

Карантин в Україні у зв'язку з пандемією коронавірусу закрив двері всіх дошкільних установ. Однак влада впевнена, що в новому навчальному році за сприятливої ​​епідситуації дитячі сади знову почнуть працювати у звичайному режимі. Однак умови роботи можуть кардинально змінитися, щоб створити дітям максимальну безпеку.

Як пояснили в Міністерстві освіти та науки України, забезпечувати дітей і працівників дитячих садів засобами захисту повинні засновники закладів, а не батьки. Про це розповіла державний експерт Директорату дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти Анна Грищенко на всеукраїнській конференції, пише УНІАН.

Анна Грищенко зазначила, що більшість дитячих садків в Україні знаходяться в комунальній власності, а це значить, що забезпеченням засобами захисту повинні займатися засновники закладів.

"Забезпечення цих садів та інших належить до компетенції засновників цих закладів. Тому саме засновники закладів дошкільної освіти повинні забезпечувати закладу усіма необхідними засобами безпеки: масками, антисептиками та іншими необхідними матеріалами в цей період", - зазначила фахівець.

Вона додала, що робота дитячих садків в новому навчальному році буде залежати від епідеміологічної ситуації в країні в цілому, а також - в кожному окремому регіоні.

"За сприятливої ​​ситуації заклади працюватимуть у звичайному для них режимі, створивши максимально безпечні умови для вихованців та працівників", - сказала Грищенко.

Варто зазначити, що Міністерство охорони здоров'я затвердило перелік рекомендацій для роботи дитячих садків і заборонило використання: багаторазових рушників, м'яких іграшок, килимів з довгим ворсом, вуличного взуття в приміщеннях, проведення масових заходів за участю дітей більше ніж однієї групи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в дитячих садах України придумали нові "побори" через карантин.