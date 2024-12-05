Маска не заменяет кондиционер: трихолог назвала 5 частых ошибок в уходе за волосами

5 частых ошибок

Мыть шампунем только один раз

По словам трихолога Ульяны Ерстенюк, за первым разом мытье головы шампунь не в силах растворить всю грязь из кожи. Поэтому обязательно следует наносить его дважды.

К тому же, горячая вода провоцирует активное выделение кожного сала, поэтому голову надо мыть чаще. Мойте голову теплой водой, смывайте - прохладной.

Маска заменяет кондиционер

Это тоже распространенное заблуждение. Важно знать, что маска и кондиционер - это разные средства, имеющие разный Ph, действие и состав.

Кондиционер подбирают по типу волос. То есть если у вас жирная кожа головы, а волосы сухие, поврежденные, выбирайте кондиционер для сухих волос. Его наносят на легко просушенные полотенцем волосы и смывают.

Использовать только без сульфатные шампуни

Эксперт отметила, что такие шампуни оказывают слабое промывающее действие, поэтому при использовании обязательно следует чередовать с сульфатными.

Использовать массажные расчески

Очень часто такие расчески изготавливают из некачественного материала и жесткими окончаниями, которые могут травмировать чувствительно раздраженную кожу и слабые волосы.

Поэтому лучше делать массаж подушечками пальцев.

Реже мыть голову

Часто люди думают, что если они не будут часто мыть голову, то она будет меньше жирнеть. Однако нельзя переучить голову жирнеть меньше.

За жирность отвечают сальные железы, гормональные нарушения и даже генетика.

Если ваши волосы склонны к сухости, рекомендуется мыть голову реже - раз в неделю или каждые 2-3 дня. Это позволяет предотвратить обезвоживание волос и сохранить природные масла.

если хотите получить максимальный объем возле корней, сосредоточьтесь на нанесении кондиционера на длину, в частности на концы.