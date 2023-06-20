"Машину подбили": Олег Сенцов чуть не погиб во время наступления ВСУ (фото)

Украинский режиссер Олег Сенцов, который сейчас защищает Украину в рядах ВСУ, рассказал о тяжелом дне на фронте. Он сообщил, что их машину подбили враги, но экипаж смог вылезти.
Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.
Сенцов поделился селфи на фоне поврежденной техники. Сейчас его рота находится там, где идут активные бои.
"Это был очередной трудный день нашего наступления. Мы заняли определенный нашей роте рубеж, хотя и понесли потери. Нашу машину подбили, но мы с экипажем смогли вылезти", - рассказал он.
Олег отметил, что война за Украину продолжается и дальше.
"Вечная слава погибшим, которіе освобождали Украину от захватчиков!" - добавил Сенцов.
Украинский активист Сергей Стерненко рассказал, что вчера они передали Сенцову для 47-й бригады еще 4 дрона Mavic 3 FMC на сумму 376 тыс. грн.
Олег Сенцов отправился защищать Украину в первые дни полномасштабного вторжения. Сейчас воюет в составе 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Недавно Олег Сенцов получил повышение на фронте. Теперь он имеет званием младший лейтенант.
Олег Сенцов получил повышение на фронте (facebook.com/oleg.sentsov)
В конце 2022 года Сенцов в четвертый раз стал отцом. Жена Вероника Вельч родила сына, которого назвали Демьян.
До 2016 года у него был брак с женой Аллой. Причиной развода Олег назвал то, что Алла поддержала аннексию Крыма.
От первого брака у него двое детей: 20-летняя дочь Алина и 18-летний сын Владислав, у которого были диагностированы расстройства аутичного спектра.
Еще одну дочь Сенцову родила журналистка Юлия Бабич - Эмма появилась на свет 5 февраля 2021 года.
Режиссер с сыном Демьяном (фото: (фото: facebook.com/oleg.sentsov)
Ранее мы рассказывали, какое гражданство получил сын Сенцова, рожденный в США.
Также мы писали, как режиссер принял решение идти на войну.