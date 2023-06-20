"Машину підбили": Олег Сенцов ледь не загинув під час наступу ЗСУ (фото)

Український режисер Олег Сенцов, який зараз захищає Україну в лавах ЗСУ, розповів про важкий день на фронті. Він повідомив, що їхню машину підбили вороги, але екіпаж зміг вилізти.
Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.
Сенцов поділився селфі на тлі пошкодженої техніки. Зараз його рота перебуває там, де йдуть активні бої.
"Це був черговий важкий день нашого наступу. Ми зайняли визначений нашій роті рубіж, хоча й понесли втрати. Нашу машину підбили, але ми з екіпажем змогли вилізти", - розповів він.
Олег зазначив, що війна за Україну триває і далі.
"Вічна слава тим, хто загинув, визволяючи Україну від загарбників!" - додав Сенцов.
Український активіст Сергій Стерненко розповів, що вчора вони передали Сенцову для 47-ї бригади ще 4 дрони Mavic 3 FMC на суму 376 тис. грн.
Олег Сенцов пішов захищати Україну у перші дні повномасштабного вторгнення. Зараз воює у складі 47 окремої механізованої бригади ЗСУ.
Нещодавно Олег Сенцов отримав підвищення на фронті. Тепер він має званням молодший лейтенант.
Олег Сенцов отримав підвищення на фронті (facebook.com/oleg.sentsov)
Наприкінці 2022 року Сенцов вчетверте став батьком. Дружина Вероніка Вельч народила сина, якого назвали Дем'ян.
До 2016 року у нього був шлюб із дружиною Аллою. Причиною розлучення Олег назвав те, що Алла підтримала анексію Криму.
Від першого шлюбу у нього двоє дітей: 20-річна донька Аліна та 18-річний син Владислав, у якого було діагностовано розлади аутичного спектра.
Ще одну доньку Сенцову народила журналістка Юлія Бабіч - Емма з'явилася на світ 5 лютого 2021 року.
Режисер з сином Дем'яном (фото: (фото: facebook.com/oleg.sentsov)
Раніше ми розповідали, яке громадянство отримав син Сенцова, народжений у США.
Також ми писали, як режисер ухвалив рішення йти на війну.