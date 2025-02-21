Маша Ефросинина впервые за долгое время показалась с мужем-военным
Известная телеведущая и общественный деятель Маша Ефросинина, которая недавно призналась, почему закрыла свой бренд домашней одежды, впервые за долгое время вышла в свет со своим мужем Тимуром Хромаевым.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее публикацию в Instаgram.
Пара посетила вместе форум Forbes Woman 2025 и выступила в роли спикеров.
"Спасибо Forbes за приглашение на публичный разговор нас с Тимуром как power couple. Говорили про отношения за эти три года, о детях и нашей с мужем работе: его на фронте, моей - в тылу!" - написала она в публикации.
Также она показала короткое видео с мероприятия. Ефросинина выбрала сдержанный образ, который состоял из черных слегка расклешенных штанов и приталенного пиджака с акцентными плечами. Свой лук она дополнила простой прической и естественным макияжем.
Муж Ефросининой для выхода в свет также выбрал образ в стиле кежуал: серые брюки и синий свитер.
Как отреагировали в сети
Фолловеры популярной телеведущей отметили, что пара просто светится от счастья, что невозможно не заметить на видео:
- "Чудесная пара"
- "Какие же вы красивые"
- "Обожаю на вас смотреть. Такие настоящие!"
- "Невероятные. Смотрю и вдохновляюсь"
- "Шикарная пара"
- "Такие классные".
Ефросинина с мужем (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Напомним, супруг популярной телеведущей с первых дней полномасштабного вторжения РФ взял в руки оружие и пошел защищать нашу страну. Он занимается радиоэлектронной борьбой.
"Он закреплен за Киевским подразделением. Он сейчас уже зам командира роты по вооружению, поэтому он иногда приезжает, принимает вооружение", - рассказывала в одном из интервью ведущая.
А в августе 2024 года Ефросинина показала, какую награду получил ее муж. Хромаев уже имеет звание старшего лейтенанта.
Вместе супруги более 20 лет. Они воспитывают двоих детей: 21-летнюю дочь Нану, которая учится за границей, а также 10-летнего сына Александра.