Маша Ефросинина впервые за долгое время показалась с мужем-военным

Известная телеведущая и общественный деятель Маша Ефросинина, которая недавно призналась, почему закрыла свой бренд домашней одежды , впервые за долгое время вышла в свет со своим мужем Тимуром Хромаевым.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее публикацию в Instаgram.

Пара посетила вместе форум Forbes Woman 2025 и выступила в роли спикеров.

"Спасибо Forbes за приглашение на публичный разговор нас с Тимуром как power couple. Говорили про отношения за эти три года, о детях и нашей с мужем работе: его на фронте, моей - в тылу!" - написала она в публикации.

Также она показала короткое видео с мероприятия. Ефросинина выбрала сдержанный образ, который состоял из черных слегка расклешенных штанов и приталенного пиджака с акцентными плечами. Свой лук она дополнила простой прической и естественным макияжем.

Муж Ефросининой для выхода в свет также выбрал образ в стиле кежуал: серые брюки и синий свитер.

Как отреагировали в сети

Фолловеры популярной телеведущей отметили, что пара просто светится от счастья, что невозможно не заметить на видео:

"Чудесная пара"

"Какие же вы красивые"

"Обожаю на вас смотреть. Такие настоящие!"

"Невероятные. Смотрю и вдохновляюсь"

"Шикарная пара"

"Такие классные".



Ефросинина с мужем (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, супруг популярной телеведущей с первых дней полномасштабного вторжения РФ взял в руки оружие и пошел защищать нашу страну. Он занимается радиоэлектронной борьбой.

"Он закреплен за Киевским подразделением. Он сейчас уже зам командира роты по вооружению, поэтому он иногда приезжает, принимает вооружение", - рассказывала в одном из интервью ведущая.

А в августе 2024 года Ефросинина показала, какую награду получил ее муж. Хромаев уже имеет звание старшего лейтенанта.

Вместе супруги более 20 лет. Они воспитывают двоих детей: 21-летнюю дочь Нану, которая учится за границей, а также 10-летнего сына Александра.