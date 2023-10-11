Массажист назвал причины появления варикоза и сказал, как от него уберечься
Варикоз - это довольно распространенная проблема. И это касается не только пожилых людей, поскольку это можно встретить и среди молодых людей, ведущих сидячий образ жизни.
РБК-Украина (проект Styler) с помощью комментария массажиста-физиотерапевта Владимира Ткаченко подготовило материал о причинах появления варикоза и о способах борьбы с ним.
Варикозное расширение вен
"Начнем с простого - у нас есть кровь и она играет важную роль. Артериальная кровь течет по артериям - это та кровь, которая обогащена кислородом и питательными веществами для работы вашего организма в том числе и мышц. Она течет сверху вниз", - рассказывает Владимир.
По словам физиотерапевта, для того, чтобы икроножная мышца могла сгибать стопу - она должна получить питательные вещества и кислород, а затем отдать продукты распада и углекислый газ. Далее после сложного процесса наша кровь становится венозной и будет течь по венам вверх против силы тяжести.
Что такое варикоз и как от него уберечься (фото: Freepik)
Почему кровь течет именно вверх
Для этого процесса у нас в организме есть пять механизмов
Первый механизм - это гидравлическое давление. В венах есть давление и это способствует движению крови вверх
Второй механизм - мышечный насос.
Третий механизм - венозные клапаны. Они не дают крови течь вниз
Четвертый механизм - диафрагма. Диафрагмо-мышечная перегородка отделяет грудь от брюха.
Пятый механизм - присасывающая сила сердечной мышцы. После сокращения правое предсердие расслабляется и увеличивает объем своей полости. Затем внутри давление падает и кровь засасывается.
Что происходит с организмом
Физиотерапевт отмечает, что это выглядит не очень красиво, а к тому же и опасно. Можно дойти до язвы или тромбофлебита. Поскольку уменьшается эластичность вен
Ухудшается работа клапанов, они не полностью закрываются и кровь скапливается в венах.
Какие факторы влияют на появление варикоза?
- генетика
- плохое питание
- стоячая/сидячая работа
- беременность
- малоподвижный образ жизни
- ожирение
- вредные привычки
Как обезопасить себя от варикоза
- изменять положение в процессе работы. Подвигаться, закинуть ноги на высокую повехность
- ходить по местности переменного рельефа и вообще двигаться
- если уже есть варикоз - уменьшить силу работу с дополнительным весом
- похудеть
- носить компрессионный чулок
- диафрагмальное дыхание.
Раньше мы рассказывали о том, что лечение варикоза народными методами.
А также писали о том, как за 1 минуту определить, есть ли у вас варикоз.