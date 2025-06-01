Массаж, ароматерапия и ледяная вода: бьюти-привычки победительницы "Холостяка"

Бьюти-ритуалы Екатерины Лозовицкой

Холодный старт

Каждое утро Екатерина начинает с резкого, но пробуждающего ритуала - обливания ледяной водой.

Она признаётся: это её способ "включиться" на день, вернуть ясность мыслям и почувствовать своё тело полностью. Этот ритуал помогает быстро снять сонливость и заряжает энергией.

Екатерина Лозовицкая (фото предоставлено пресс-службой)

Массаж лица

Следующий шаг - массаж лица. Это не только о подтянутом контуре или улучшении кровообращения, а прежде всего о контакте с собой.

"Это момент, когда я будто разговариваю со своим телом, благодарю его и касаюсь себя с любовью", - говорит Екатерина.

Кремы по настроению

В уходе за телом Екатерина доверяет простому правилу. Утром - легкие текстуры, которые освежают. Вечером - глубоко увлажняющие и успокаивающие.

Она выбирает кремы не только по составу, но и по аромату и настроению: "Мой уход - это как парфюм, который должен отлично подходить под момент".

Екатерина Лозовицкая (фото: instagram.com/kateryna_lozovytska)

Еженедельная перезагрузка каждую неделю

Раз в неделю инфлюенсерка устраивает себе настоящий СПА-ритуал: скрабирует лицо и тело. Этот процесс она называет "маленькой перезагрузкой".

Она верит, что очищение кожи - это не только физическое, но и символическое очищение от лишнего, накопленного за неделю.

Ароматерапия - как инструмент эмоционального настроя

Финальный аккорд в рутине - ароматы. Эфирные масла - это неотъемлемая часть пространства Екатерины.

Для фокусировки она выбирает цитрусовые или мяту, для расслабления - лаванду, а для вечерних ритуалов - теплые древесные или цветочные ноты.

"Запах может мгновенно изменить мое внутреннее состояние. Это как переключатель эмоций", - делится инфлюенсерка.

Екатерина Лозовицкая (фото: instagram.com/kateryna_lozovytska)