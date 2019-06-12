MARUV знову цілується з дівчатами: з'явилося гаряче фото

MARUV збудила своїх шанувальників палким поцілунком з дівчиною
MARUV, яка нещодавно похвалилася апетитними формами, в "леопардовому" купальнику, збудила своїх підписників пристрасним поцілунком з дівчиною. Це сталося на одному з останніх концертів епатажної співачки.
На виступі MARUV була у звичному для неї вбранні - колготках в сітку і ботфортах. В одному з епізодів співачка не втрималася і пристрасно поцілувала дівчину - одну з танцівниць своєї команди. Утім, та була не проти.
"Ось так я і живу на сцені", - підписала знімок українська зірка.
MARUV цілує танцівницю на концерті (фото: instagram.com/maruvofficial)
Крім того, на концерті MARUV демонструвала епатажні руху, показавши свою п'яту точку у всій красі.
MARUV показала сідниці на концерті (фото: instagram.com/maruvofficial)
Користувачі мережі активно коментують поведінку співачки та її жаркий поцілунок.
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Зазначимо, що MARUV регулярно цілується з дівчатами під час своїх концертів. Ми зібрали лише небагато подібних випадків.
MARUV цілує дівчину на концерті (фото: instagram.com/maruvofficial)
Раніше ми писали про те, що MARUV в масці з рогами показала свій відвертий "козячий двіж".