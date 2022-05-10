Аферисти придумали нову схему розводу з бензином: як працює обман

Дефіцит бензину в Україні породжує для шахраїв все більше способів наживатися на довірливих людях. Так, українцям в соцмережах розсилають повідомлення про надання "державних субсидій" на покупку палива.

Як працює злочинна схема

Люди в соцмережах отримують повідомлення про нібито надані "державні субсидії". Аферисти пропонують вам заповнити анкету, і обіцяють вам за це 5000 гривень. Насправді, це лише спосіб виманити ваші персональні дані.

"Суть в тому, що ви проходите опитувальник і нібито отримуєте 5000 грн. До того ж шахраї закликають ділитися цим посиланнями з друзями і обов'язково надати персональні дані. Для так званої "достовірності" інформації, на сайті навіть є відгуки "щасливих переможців", - повідомили в ОККО.

Як не попастися на гачок

Українців поінформували, що компанія абсолютно не має відношення до таких повідомлень.

"Всі новини про акції публікуються виключно на офіційних сторінках компанії (сайт, Facebook, Instagram), а також в додатку програми лояльності. Не проходьте по посиланню, якщо в адресі набір символів. Якщо ви перейшли за посиланням, ні в якому разі не надавайте ваші персональні дані", – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, через російські ракетні удари в Україні утворився дефіцит палива. Через нестачу великі мережі АЗС ввели ліміти на продаж бензину і дизеля, тому вже кілька тижнів на заправках спостерігається ажіотажний попит і великі черги.