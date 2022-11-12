В маршрутках Киева хотят ввести безналичную оплату: что известно

После того, как в наземном транспорте Киева ввели безналичную оплату, жители столицы просят власть обеспечить оплату картой и в маршрутках.
Соответствующая петиция появилась на сайте КГГА.
"Для граждан, не пользующихся наличными, а только, или преимущественно, картой, неудобно кататься на маршрутках, так как можно рассчитаться только наличными, в отличие от всех других видов транспорта. Ввели безналичную оплату везде, кроме маршруток. Предлагаю уже закрыть этот пункт во всех видах общественного транспорта", – предлагает автор петиции.
В Киеве с 26 октября во всех видах коммунального общественного транспорта заработала функция оплаты за проезд банковской картой.
Как производится оплата проезда с помощью банковской карты:
Ранее мы писали, что в Украине предлагают сделать бесплатный проезд для переселенцев.
А также сообщалось, что в метро Киева откроют бесплатные туалеты для пассажиров.