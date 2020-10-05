Марс максимально наблизиться до Землі: коли будемо спостерігати унікальне видовище

6 жовтня планета Марс максимально наблизиться до Землі. У цій позиції його можна буде спостерігати неозброєним оком, проте для кращого розгляду все ж варто скористатися телескопом. При цьому таке унікальне явище можна спостерігати раз на 15 років. Проте вчені просять не турбуватися заздалегідь – 13-го жовтня Марс буде в опозиції, коли очікується ще одна яскрава подія на небі. Про це пише Science Alert.

Як повідомляється, Земля і Марс зблизяться на максимальну відстань у 62,1 мільйона кілометрів вже у вівторок, 6 жовтня. Марс буде виглядати з Землі досить яскравим, щоб спостерігати неозброєним оком. Великим його можна буде побачити в телескоп.

Крім того, зазначають вчені, це буде область нічного неба з дуже невеликою кількістю зірок. І якщо пощастить, також можна буде побачити Юпітер і Сатурн, яскраво сяючі ближче до горизонту.

Щоб знайти Марс на зоряному небі, можна скористатися інтерактивною картою, складеною вченими. Там потрібно ввести координати свого регіону.

Варто нагадати, що у 2003 році планети були у 55,7 млн км, у 2018-му - 57,6 млн км. Марс віддаляється від Землі й зближення почнеться у 2029-му, у 2035-му очікується, що планети зблизяться до відстані 56,9 млн км.

Коли Марс і Сонце шикуються в лінію з Землею посередині, Червона планета, як кажуть вчені, знаходиться в опозиції. Це явище відбудеться 13 жовтня. Це ідеальний час для відстеження руху Марса в небі, відзначають вчені. Тому якщо ви не зможете спостерігати марс 6 жовтня – це не страшно.

Нагадаємо, що раніше NASA відправила на МКС ракету Antares, частково виготовлену в Україні.

Раніше ми писали, що у NASA зробили заяву про глобальне потепління.