Пустая трата денег: 7 добавок, которые не приносят никакой пользы
Многие популярные пищевые добавки не дают ожидаемого эффекта, а лишь вытягивают деньги из кошелька. Какие из них не приносят реальной пользы для здоровья?
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Сжигатели жира
Диетолог Тара Коллингвуд рассказала, что на упаковках многих добавок часто указано, что они якобы сжигают жир. Однако, они содержат кофеин и другие стимуляторы, которые обеспечивают временное ускорение, но мало влияют на настоящую потерю жира или реальную энергию.
Устойчивая потеря веса и жира происходит благодаря диете и физическим упражнениям, а не таблеткам.
Многие такие добавки также содержат запрещенные вещества или скрытые ингредиенты, которые не указаны на этикетке. Часто вызывают нервозность, головную боль, проблемы с пищеварением. Могут вызвать обезвоживание из-за диуретического эффекта.
Детоксикационные добавки
Добавки для детоксикации также являются пустой тратой денег. Ваше тело имеет естественную систему детоксикации в печени, почках и желудочно-кишечном тракте.
Многие такие добавки имеют слабительный или мочегонный эффект, что может привести к обезвоживанию, потере электролитов и дефициту важных микроэлементов. Это может вызвать усталость, головокружение и нарушение работы сердца.
Некоторые детокс-добавки содержат незарегистрированные или недостаточно исследованные вещества, которые могут вызывать аллергические реакции или оказывать токсическое воздействие.
Коллагеновые добавки
Коллагеновые добавки стали очень популярными благодаря обещаниям улучшить состояние кожи, волос, ногтей и суставов.
Однако, организм расщепляет коллаген на аминокислоты, и нет гарантии, что они будут использованы именно для синтеза нового коллагена.
Коллаген не работает без дополнительных веществ. Для его синтеза нужен витамин C, цинк и аминокислоты, которые можно получить из пищи. Без этих компонентов добавка просто переварится, не принося пользы.
Аминокислоты с разветвленной цепью
Аминокислоты с разветвленной цепью (BCAA) - это лейцин, изолейцин и валин, которые часто используются для роста мышц и восстановления после тренировок. Однако их прием может иметь негативные последствия.
В частности, если вы получаете достаточно белка из пищи (мясо, рыба, яйца, молочные продукты), BCAA не дадут дополнительной пользы.
Избыток BCAA может снижать уровень других важных аминокислот, в частности триптофана, что влияет на уровень серотонина (гормона счастья) и может вызвать усталость и ухудшение настроения.
Бустеры тестостерона
Бустеры тестостерона - это добавки, которые обещают повысить уровень тестостерона, улучшить набор мышечной массы, либидо и выносливость. Однако их прием может быть не только бесполезным, но и вредным.
Большинство бустеров содержат растительные экстракты (трибулус, йохимбин, мака, женьшень), которые не имеют доказанного влияния на уровень тестостерона у здоровых мужчин.
Даже добавки с D-аспарагиновой кислотой или цинком дают минимальный эффект, если нет дефицита этих веществ. Неоправданное стимулирование тестостерона может вызвать дисбаланс между тестостероном и эстрогеном.
Витамин С от простуды
Витамин С часто рекламируют как средство для лечения простуды, но его прием в виде добавок может быть бесполезным или даже вредным.
Хотя витамин С необходим для здоровья, но прием высоких доз не предотвратит простудные заболевания и не сократит их продолжительность.
Возможны проблемы с желудочно-кишечным трактом - высокие дозы могут вызвать тошноту, диарею, вздутие и боль в животе.
Избыток витамина С превращается в оксалаты, которые могут способствовать образованию камней в почках. Особенно рискованный для людей, склонных к мочекаменной болезни.
Натуральные источники усваиваются лучше и не вызывают побочных эффектов. Витамин С есть в таких продуктах:
- цитрусовые
- болгарский перец
- ягоды
- киви
- брокколи
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