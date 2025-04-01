Пустая трата денег: 7 добавок, которые не приносят никакой пользы

Многие популярные пищевые добавки не дают ожидаемого эффекта, а лишь вытягивают деньги из кошелька. Какие из них не приносят реальной пользы для здоровья?

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Сжигатели жира

Диетолог Тара Коллингвуд рассказала, что на упаковках многих добавок часто указано, что они якобы сжигают жир. Однако, они содержат кофеин и другие стимуляторы, которые обеспечивают временное ускорение, но мало влияют на настоящую потерю жира или реальную энергию.

Устойчивая потеря веса и жира происходит благодаря диете и физическим упражнениям, а не таблеткам.

Многие такие добавки также содержат запрещенные вещества или скрытые ингредиенты, которые не указаны на этикетке. Часто вызывают нервозность, головную боль, проблемы с пищеварением. Могут вызвать обезвоживание из-за диуретического эффекта.

Детоксикационные добавки

Добавки для детоксикации также являются пустой тратой денег. Ваше тело имеет естественную систему детоксикации в печени, почках и желудочно-кишечном тракте.

Многие такие добавки имеют слабительный или мочегонный эффект, что может привести к обезвоживанию, потере электролитов и дефициту важных микроэлементов. Это может вызвать усталость, головокружение и нарушение работы сердца.

Некоторые детокс-добавки содержат незарегистрированные или недостаточно исследованные вещества, которые могут вызывать аллергические реакции или оказывать токсическое воздействие.

Коллагеновые добавки

Коллагеновые добавки стали очень популярными благодаря обещаниям улучшить состояние кожи, волос, ногтей и суставов.

Однако, организм расщепляет коллаген на аминокислоты, и нет гарантии, что они будут использованы именно для синтеза нового коллагена.

Коллаген не работает без дополнительных веществ. Для его синтеза нужен витамин C, цинк и аминокислоты, которые можно получить из пищи. Без этих компонентов добавка просто переварится, не принося пользы.

Аминокислоты с разветвленной цепью

Аминокислоты с разветвленной цепью (BCAA) - это лейцин, изолейцин и валин, которые часто используются для роста мышц и восстановления после тренировок. Однако их прием может иметь негативные последствия.

В частности, если вы получаете достаточно белка из пищи (мясо, рыба, яйца, молочные продукты), BCAA не дадут дополнительной пользы.

Избыток BCAA может снижать уровень других важных аминокислот, в частности триптофана, что влияет на уровень серотонина (гормона счастья) и может вызвать усталость и ухудшение настроения.

Бустеры тестостерона

Бустеры тестостерона - это добавки, которые обещают повысить уровень тестостерона, улучшить набор мышечной массы, либидо и выносливость. Однако их прием может быть не только бесполезным, но и вредным.

Большинство бустеров содержат растительные экстракты (трибулус, йохимбин, мака, женьшень), которые не имеют доказанного влияния на уровень тестостерона у здоровых мужчин.

Даже добавки с D-аспарагиновой кислотой или цинком дают минимальный эффект, если нет дефицита этих веществ. Неоправданное стимулирование тестостерона может вызвать дисбаланс между тестостероном и эстрогеном.

Витамин С от простуды

Витамин С часто рекламируют как средство для лечения простуды, но его прием в виде добавок может быть бесполезным или даже вредным.

Хотя витамин С необходим для здоровья, но прием высоких доз не предотвратит простудные заболевания и не сократит их продолжительность.

Возможны проблемы с желудочно-кишечным трактом - высокие дозы могут вызвать тошноту, диарею, вздутие и боль в животе.

Избыток витамина С превращается в оксалаты, которые могут способствовать образованию камней в почках. Особенно рискованный для людей, склонных к мочекаменной болезни.

Натуральные источники усваиваются лучше и не вызывают побочных эффектов. Витамин С есть в таких продуктах:

цитрусовые

болгарский перец

ягоды

киви

брокколи

Вас может заинтересовать