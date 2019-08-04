Маркл знала про це з самого початку: експерт вказав на важливу деталь

Меган Маркл, яка сьогодні, 4 серпня, святкує свій день народження, повинна заплатити за свій титул. Про це, висловлюючись метафорично, заявив глава піар-агентства Multi Media Ентоні Берр. На його думку, герцогиня Сассекская повинна змінити свою поведінку з представниками ЗМІ, щоб повернути визнання товариства. Про це повідомляє Express.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл офіційно стала членом королівської родини 19 травня 2018 року, коли вийшла заміж за принца Гаррі. З тих пір вона є об'єктом нападок як з боку "тролів" в соцмережах, так і з боку преси з-за своїх вимог до питань приватності.

Ентоні Берр вважає, що королівської подружжю слід навчитися взаємодіяти з пресою і публікою. На його думку, Меган повинна була знати, яка буде ціна королівського титулу.

Меган Маркл повинна заплатити за титул – експерт (фото: instagram.com)

"У тому, щоб бути частиною королівської сім'ї немає нічого звичайного і Меган знала про це до того, як нею стати", — заявив експерт.

Він вважає, що їй потрібно бути менше неговіркою.

"Коли ти на виду у всіх, "нормальність" випаровується. Не можна взяти весь пиріг і з'їсти його — потрібно поділитися з іншими", — зауважив Берр.

Тим не менше, експерт вважає, що у Меган і Гаррі є вихід з положення. Для цього їм слід змінити тактику і допускати пресу на такі події, як хрестини або народження спадкоємців.

"Якщо Меган зробить все правильно, то їй рідше стануть ставити питання, коли вона захоче приватності в інший раз", — цитує піар-фахівця.

Нагадаємо, що раніше Меган Маркл розповніла із-за шкідливої їжі.