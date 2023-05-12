Маркетинг или действительно работает? Диетолог рассказала всю правду о коллагене

В последнее время наблюдается тенденция приема пищевых добавок с коллагеном. Однако проблема в том, что из-за ажиотажа многие покупатели не разобрались, что это и с чем его едят. На самом же деле оказывается, что добавка коллагена далеко не панацея.

Об этом рассказала диетолог Олеся Добрянская в своем Telegram -канале.

Есть ли смысл от приема коллагена

По словам эксперта, сейчас большинство исследований коллагеновых добавок финансирует заинтересованный в этом бизнес. Соответственно можно предположить, что результаты могут не соответствовать реальности.

"Поэтому лучше не полагаться полностью на какое-то одно чудодейственное средство, а подходить к вопросу комплексно и помнить, что природное производство коллагена поддерживается здоровым и сбалансированным питанием", - считает диетолог.

Несмотря на то, что коллаген все же оказывает мизерное положительное влияние на кожу, гораздо более важную роль играет образ жизни.

Какие продукты могут повысить выработку коллагена

Некоторые источники белка способствуют выработке коллагена, поскольку содержат аминокислоты, из которых образуется коллаген - глицин, пролин и гидроксипролин. Это рыба, птица, мясо, яйца белок, молочные продукты, бобовые и соевые продукты.

Продукты, богатые витамином С, очень важны для выработки коллагена. Это болгарский перец, цитрусовые, ягоды, листовая зелень, киви, брокколи, капуста.

Для поддержания уровня коллагена в организме следует придерживаться принципов правильного питания (фото: Freepik)

Также для синтеза коллагена необходим цинк, содержащийся в моллюсках, рыбе, бобовых, мясе, орехах и цельнозерновых.

Антиоксиданты могут замедлить разрушение коллагена или увеличить его синтез. Ими богаты натуральные приправы и специи (гвоздика, мята перечная, корица, орегано, чабрец и т.д.), ягоды (черника, клюква, черная смородина, голубика), зеленый чай, какао, а также яркие овощи и фрукты.

Советы по защите коллагена от разрушения