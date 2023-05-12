Маркетинг чи справді працює? Дієтолог розповіла всю правду про колаген

Останнім часом можна спостерігати тенденцію прийому харчових добавок із колагеном. Однак проблема в тому, що через ажіотаж багато покупців не розібралися достеменно, що це та з чим його їдять. Насправді ж виявляється, що добавка колагену далеко не панацея.

Про це розповіла дієтолог Олеся Добрянська у своєму Telegram -каналі.

Чи є сенс від прийому колагену

За словами експертки, нині більшість досліджень колагенових добавок фінансує зацікавлений у цьому бізнес. Відповідно можна зробити висновок, що результати можуть не відповідати реальності.

"Тому краще не покладатися повністю на якийсь один чудодійний засіб, а підходити до питання комплексно і пам'ятати, що природне виробництво колагену підтримується здоровим і збалансованим харчуванням", - вважає дієтолог.

Попри те, що колаген все ж має мізерний позитивний вплив на шкіру, набагато важливішу роль відіграє спосіб життя.

Які продукти можуть підвищити вироблення колагену

Певні джерела білка сприяють виробленню колагену, оскільки містять амінокислоти, з яких утворюється колаген - гліцин, пролін та гідроксипролін. Це риба, птиця, м'ясо, білок яйця, молочні продукти, бобові та соєві продукти.

Продукти, багаті на вітамін С, дуже важливі для вироблення колагену. Це болгарський перець, цитрусові, ягоди, листова зелень, ківі, броколі, капуста.

Для підтримки рівня колагену в організмі варто дотримуватися принципів правильного харчування (фото: Freepik)

Також для синтезу колагену необхідний цинк, який міститься в молюсках, рибі, бобових, м'ясі, горіхах та цільнозернових.

Антиоксиданти можуть уповільнити руйнування колагену або збільшити його синтез. Ними багаті натуральні приправи та спеції (гвоздика, м'ята перцева, кориця, орегано, чебрець і т.д.), ягоди (чорниця, журавлина, чорна смородина, лохина), зелений чай, какао, а також яскраві овочі та фрукти.

Поради для захисту колагену від руйнування