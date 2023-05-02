В Мариуполе школьников заставляют написать письма с благодарностью оккупантам: шокирующие детали

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области в школах детей вынуждают писать письма российским оккупантам. Школьники должны написать текст, в котором преступник Владимир Путин назван "нашим президентом".

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram .

По его словам, детям дали пример текста, который они должны написать самостоятельно. В нем Украину, Россию и Белоруссию называют "единственным народом".

Также пишется о "неонацистской нечисти" и о том, что россияне воюют "ради мира".

Советник мэра отметил, что такие письма с благодарностью оккупантам должны написать учащиеся старших классов. Оккупанты учителям приказали, чтобы письма были готовы к завтра, 3 мая.

Россияне заберут их из школы и передадут дальше.

"У этого дна дна нет", - написал советник городского головы.

К тому же, в тексте-примере дети должны написать, что они "поддерживают президента" Владимира Путина. Кроме того, должны указать, что их родственники также участвуют в "специальной военной операции".

Российские оккупанты уже не первый раз используют детей ради своей выгоды. И это, несмотря на то, что Россия каждый день обстреливает мирные украинские города.

В Мариуполе детей заставляют писать письма оккупантам (t.me/andriyshTime)