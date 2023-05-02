У Маріуполі школярів змушують написати листи з подякою окупантам : шокуючі деталі
У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області в школах дітей змушують писати листи російським окупантам. Школярі мають написати текст, у якому злочинця Володимира Путіна названо "нашим президентом".
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.
За його словами, дітям дали приклад тексту, який вони мають написати самостійно. У ному Україну, Росію та Білорусь називають "єдиним народом".
Також пишеться про "неонацистську нечисть" і те, що росіяни воюють "заради миру".
Радник мера зазначив, що такі листи з подякою окупантам мають написати учні старших класів. Окупанти учителям наказали, щоб листи були готові до завтра, 3 травня.
Росіяни заберуть їх зі школи і передадуть далі.
"У цього дна дна немає", - написав радник міського голови.
До того ж у тексті-прикладі діти мають написати, що вони "підтримують президента" Володимира Путіна. Окрім того, мають вказати, що їхні родичі також беруть участь у "спеціальній військовій операції".
Російські окупанти вже не перший раз використовують дітей заради своєї вигоди. І це попри те, що Росія кожного дня обстрілює мирні українські міста.
У Маріуполі дітей змушують писати листи окупантам (t.me/andriyshTime)
Раніше ми повідомляли, що росіяни готують українських дітей до війни, вчать збирати автомати і знімати розтяжки.
Також ми писали, що новонародженим дітям у Маріуполі видають свідоцтва "ДНР".