У Маріуполі школярів змушують написати листи з подякою окупантам : шокуючі деталі

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області в школах дітей змушують писати листи російським окупантам. Школярі мають написати текст, у якому злочинця Володимира Путіна названо "нашим президентом".

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram .

За його словами, дітям дали приклад тексту, який вони мають написати самостійно. У ному Україну, Росію та Білорусь називають "єдиним народом".

Також пишеться про "неонацистську нечисть" і те, що росіяни воюють "заради миру".

Радник мера зазначив, що такі листи з подякою окупантам мають написати учні старших класів. Окупанти учителям наказали, щоб листи були готові до завтра, 3 травня.

Росіяни заберуть їх зі школи і передадуть далі.

"У цього дна дна немає", - написав радник міського голови.

До того ж у тексті-прикладі діти мають написати, що вони "підтримують президента" Володимира Путіна. Окрім того, мають вказати, що їхні родичі також беруть участь у "спеціальній військовій операції".

Російські окупанти вже не перший раз використовують дітей заради своєї вигоди. І це попри те, що Росія кожного дня обстрілює мирні українські міста.

У Маріуполі дітей змушують писати листи окупантам (t.me/andriyshTime)