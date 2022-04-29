У Маріуполі новонародженим дітям видають свідоцтва "ДНР"
Окупанти видають новонародженим маріупольцям свідоцтва про народження невизнаного псевдодержавного утворення "ДНР".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денісову..
23 квітня в Маріуполі окупанти видали таке свідоцтво новонародженому хлопчику, мати якого не змогла евакуюватися на безпечну територію України.
Фактично видачею цього "папірця" дитину позбавили будь-якого громадянства, повідомила денісова."Такі дії РФ порушують права дітей, закріплені Конвенцією ООН про права дитини, зокрема статтю 8, якою передбачено право дитини на збереження індивідуальності, включаючи громадянство, ім'я та сімейні зв'язки", - прокоментувала Денісова.
Нагадаємо, полк "Азов" з початку повномасштабної війни ліквідував у Маріуполі до 2 тисяч окупантів. Крім того, захисники міста знищили десятки одиниць ворожої техніки.
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