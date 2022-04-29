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У Маріуполі новонародженим дітям видають свідоцтва "ДНР"

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Маріуполь, П'ятниця 29 квітня 2022 19:06
У Маріуполі новонародженим дітям видають свідоцтва "ДНР" Фото: Маріуполь (polkazov)
Автор: Євгеній Прокопенко

Окупанти видають новонародженим маріупольцям свідоцтва про народження невизнаного псевдодержавного утворення "ДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денісову..

23 квітня в Маріуполі окупанти видали таке свідоцтво новонародженому хлопчику, мати якого не змогла евакуюватися на безпечну територію України.

Фактично видачею цього "папірця" дитину позбавили будь-якого громадянства, повідомила денісова.У Маріуполі новонародженим дітям видають свідоцтва &quot;ДНР&quot;"Такі дії РФ порушують права дітей, закріплені Конвенцією ООН про права дитини, зокрема статтю 8, якою передбачено право дитини на збереження індивідуальності, включаючи громадянство, ім'я та сімейні зв'язки", - прокоментувала Денісова.

Нагадаємо, полк "Азов" з початку повномасштабної війни ліквідував у Маріуполі до 2 тисяч окупантів. Крім того, захисники міста знищили десятки одиниць ворожої техніки.

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